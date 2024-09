Dezvăluiri care nu au mai fost publice despre Prințesa Diana. Stilistul personal spune lucruri care pun într-o altă lumină relația cu actualul Rege Charles III

Noi dezvăluiri despre Prințesa Diana. De această dată este vorba despre stilistul personal care spune lucruri care pun și într-o altă lumină relația cu actualul monarh britanic.

S-a aflat ce a făcut-o pe Prințesa Diana să-și dorească refacerea căsătoriei sale cu Regele Charles. Stilistul personal al acesteia a făcut dezvăluiri care nu au mai fost publice până acum. Totul a fost scris într-o nouă carte scrisă de Richard Dalton.

Richard Dalton a scris o nouă carte despre viața Prințesei Diana. Acesta a reușit să publice câteva informații noi. Conform declarațiilor acestuia, Prințesa Diana a spus că părul din ziua nunții sale „a fost un dezastru".

Pe data de 31 august s-au împlinit 27 de ani de la moartea Prințesei Diana. Lady di s-a stins din viață în urma unui accident de mașină la Paris, la doar 36 de ani.

Deși Dalton nu mai lucrase cu Diana timp de șase ani în momentul în care ea a murit, el a ținut mereu amintirile Prințesei Diana. Acum, cu încurajarea prietenului său Renae Plant, Dalton a împărtășit acele amintiri în noua sa carte. Noua carte oferă povești care nu au mai fost spuse niciodată, scrie People.

„Ca persoană loială Familie Rgale, nu am împărtășit niciodată nimic public până acum pentru a o proteja. Am 76 de ani, aceeași vârstă cu Regele Charles și am vrut să documentez povestea mea reală. Nu este treaba unui stilist să povestească, dar acum mă simt confortabil. Au trecut 27 de ani și nimic din cartea mea nu dăunează imaginii Dianei. Am doar amintiri minunate", a spus stilistul Prințesei.

Dalton a fost responsabil pentru coafarea părului Dianei până la nunta ei cu Charles. Pe 29 iulie 1981, Charles și Diana s-au căsătorit, dar nu Dalton a fost cel care i-a făcut părul în ziua cea mare Această sarcină a fost gestionată de colegul său, Kevin Shanley. În carte, Dalton numește părul din ziua nunții Dianei „un dezastru", iar mireasa pare că ar fi fost de acord.

„Diana mi-a spus că și-ar fi dorit să poată face nunta din nou pentru a aranja părul corect. Cu toate acestea, ea nu a menționat niciodată alte regrete în timp", a scris Dalton.

Dalton spune că uneori avea la dispoziție doar 15 minute pentru a coafa pe cea mai frumoasă femeie din lume.

În ciuda faptului că nu dispunea de foarte mult timp, Dalton spune că nu a simțit niciodată presiune din partea Prințesei.

Prințesei Diana și Dalton le plăcea să depășească limitele cu părul ei, care trebuia coafat într-un fel anume. Dalton era cel care se ocupa de coafarea părului chiar și atunci când Lady Di purta diademe sau pălării cu un aspect complex.

„Mi-a plăcut să-mi asum riscuri cu părul Dianei. Am încercat mereu lucruri noi, iar asta s-a întâmplat la dorința ei", a spus stilistul și autorul de cărți. Pentru un eveniment din 1988, Prințesa Diana a purtat flori naturale în păr.

„Am mers literalmente prin hotel toată ziua ciupind orhidee din aranjamentele florale pentru a le folosi ca acesorii pentru părul ei. Orice am văzut, am luat și nimeni nu m-a oprit. În cele din urmă, am reușit să am un rezultat extraordinar", a mai spus stilistul.

Dalton a fost stilistul Dianei pentru mai bine de un deceniu. Dalton i-a fost alături în momentele fericite, dar și în cele grele. Dalton a fost lângă Prințesă inclusiv în momentele în care relația sa cu Regele Charles s-a degradat.