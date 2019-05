Dezvaluiri incendiare: Gașca lui Kovesi, relatii in grup

Dezvaluirile din ultimul an arata ca de multe ori in spatele dosarelor din Romania nu se aflau doar comenzi politice sau razbunari, ci si idile amoroase, gelozii, fantezii si dorinte.

Joi seara, Mihai Gadea a prezentat la Antena 3 declaratia facuta sub juramant de fostul premier Victor Ponta, care relateaza legatura pe care fosta sefa DNA Laura Kovesi ar fi avut-o cu Sebastian Ghita.

Berta Popescu a adus noi informatii in aceasta seara:

"Fostul premier Victor Ponta a facut o declaratie mult mai ampla in acest dosar. A vorbit despre intalnirile private la care a participat Laura Codruta Kovesi, impreuna cu Sebastian Ghita, dar si impreuna cu alti oameni, George Maior, Florian Coldea, unele intalniri private, altele institutionale", a spus Berta Popescu.

Vineri, Gabriel Oprea a afirmat ca nu a auzit ca Laura Codruta Kovesi ar fi fost indragostita de Sebastian Ghita, adaugand ca nu discutau astfel de subiecte.

"Nu. N-am auzit asa ceva. Nu discutam astfel de subiecte. Sunt un tip ceva mai rigid, poate am devenit si eu mai intelept sa fiu mai comunicativ. N-aveam timp de asa ceva. Munceam de dimineata pana seara, sa stiti. Daca auzeam, spuneam acolo unde am fost chemat. Sa stiti un lucru, eu nu vorbesc de intalniri private si in sufrageria lui Oprea, ca sa stiti, a fost o intalnire privata, a fost o masa", a spus Oprea, intrebat de un jurnalist despre declaratia lui Victor Ponta ca Kovesi ar fi spus ca il iubea pe Ghita.

Liderul UNPR a mai spus ca persoanele care la intalniri informale discutau despre arestari sau lucruri de genul acesta ar trebui sa raspunda in fata Justitiei. De asemenea, el a subliniat ca "nu s-a tras de sireturi" cu Florian Coldea, fostul director adjunct al SIE, dar a avut o relatie mai apropiata cu George Maior, fostul sef al SRIS.

"Am fost la Aparare, la Interne, m-am ocupat de securitate nationala, eu fata de Laura Codruta Kovesi si de Coldea e diferenta de 11-12 ani. El (Coldea, n.r.) era secretar de stat, eu eram ministru. Si am spus-o franc: nu m-am tras de sireturi cu el, nu eram prieteni. Normal ca te intalnesti, la intalniri informale, cum si voi ziaristii va intalniti, la ziua cuiva. Eu nu am taiat nici porcul... Da, am stat la masa, am discutat. Daca cei care au discutat in acele discutii despre arestari sau despre alte lucruri, eu cred ca trebuie sa raspunda in fata Justitiei. Eu nu am auzit asa ceva si n-am participat la asa ceva (...). Deci n-am avut prietenii. Poate cu Maior, il stiam de la PSD, am fost colegi, cu el cred ca ma trageam si de sireturi", a spus Gabriel Oprea.