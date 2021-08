Diana Șoșoacă are o părere despre scandalul politic al momentului: "Vine de la Ciucă, pe care mulți îl vor premier"

Senatorul Diana Șoșoacă susține că scandalul pornit de la arestarea premierului Florin Cîțu în urmă cu 20 de ani în SUA, ar fi fost stârnit la comanda ministrului Apărării Nicolae Ciucă, „pe care mulți îl vor premier".

„Daca era așa o bagatelă, de ce nu a trecut-o în niciuna dintre declarațiile sale. Din câte am discutat cu niște colegi, nu există, în privința acestei infracțiuni, instituția asta a iertării pe care o avem noi. Nu există reabilitare pentru această infracțiune. Ceea ce înseamnă că această faptă încă există în cazier. De ce nu a declarat? Îmi dau seama de unde are acele halucinații, de când ne spunea ce bine o duc românii. Nu cred că e vorba doar de alcool și cred că ce scrie presa e adevărat. Ieri l-am auzit că românii o duc așa de bine și că avem salarii de 3.000 de euro și au început să se înmulțească. Nu cred ca i-a facut-o Orban, cred că tot acest scandal vine de la domnul Ciucă. În luptele de acaparare a Pieței Victoria există niște așa-ziși domni revolutionari care îl vor pe Ciucă premier. Sunt vreo 3 grupări, dintre care una, care e cea mai incisivă, îl vrea pe Ciucă premier. Există un personaj, venit din străinătate, care i-a cerut lui Iohannis să-l pună pe Ciucă premier. O să vedeți peste o săptămănă despre ce este vorba", a declarat Diana Șoșoacă la Realitatea PLUS.

Florin Cîțu, prins băut la volan