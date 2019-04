Dr Mihaela Bilic, femeile la 50 de ani: Menopauza se trateaza

Cunoscutul nutritionist dr Mihaela Bilic atrage atentia femeilor care trec de 50 de ani ca viata nu s-a terminat. Se poate trai frumos si bine si in continuare. Totul e sa stii ce trebuie sa faci si sa vrei sa faci ceva pentru tine. Si, foarte important, menopauza se trateaza! „Gasiti medicul care stie asta!", spune dr. Mihaela Bilic.

Intr-un punct de vede postat pe pagina sa de Facebook, cunoscutul medic nutritionist Mihaela Bilic spune ca nu intelege de ce in Romania, femeile care trec de 50 de ani se resemneaza ca au intrat la menopauza si se lasa sa se ... degradeze, ca si cum viata s-ar fi terminat.

„50 PLUS- varsta de la care femeile din Romania inceteaza sa mai existe? Rasfoiesc o revista de business care s-a gandit, ca in fiecare an, sa faca un top al celor mai influente femei de afaceri din Romania. (...) Majoritatea sunt trecute de 50 de ani. Ma uit la ele si nu pot sa nu remarc un sablon, un fel de imagine stas in care se incadreaza marea parte a femeilor din Romania: privirea trista, parul scurt, silueta ingreunata de kilogramele in plus aferente varstei... Oare asta inseamna imbatranirea? Si daca da, de ce se vede asa doar la noi? Oare doamnele din imagine, pe cat de puternice si competente sunt in domeniile lor, sa nu fi reusit sa gaseasca solutii si la capitolul imagine personala? E vorba de lipsa de timp, de vointa sau de idei? Eu cred ca e mult mai grav de atat: e vorba de lipsa de hormoni!

Lipsa de hormoni se substituie!

Imi amintesc stagiul de endocrinologie din timpul facultatii si cursul despre menopauza, cu tot dezastrul pe care il provoaca in organism lipsa de hormoni. Si, desi au trecut de atunci peste 20 de ani, mi-l amintesc pe profesorul Coculescu care ne-a spus: „o femeie la menopauza care nu face tratament de substitutie hormonala va arata peste 5-7 ani ca mama unei femei care ia hormoni". Inca din anii '90 pozitia endocrinologilor era ferma si clara, menopauza se trateaza!

Suntem in 2019 si ma uit ingrozita la atitudinea colegilir mei medici fata de acest subiect. Nu numai ca majoritatea dintre ei nu au informatii si cunostinte despre ultimele produse in materie de substitutie hormonala, dar mai si afirma cu vehementa ca e contraindicat si chiar periculos sa apelezi la asa ceva. Mai pragmatic spus, asta e, odata ce ai intrat la menopauza trebuie sa te resemnezi, viata ta s-a terminat. Acolo unde in tari precum Franta tratamentul de substitutie e compensat, iar femeile iau hormoni pana la 70-75 ani, in Romania avem doctori care au ramas la conceptiile din Evul Mediu.

Nu luati menopauza in deradere

Pierdute intre endocrinologi si ginecologi, femeile la menopauza nu gasesc indrumare si atentie la niciunii dintre ei. Sa nu mai reprezinte categoria 50 PLUS interes pentru lumea medicala? Sa fie toti medicii atat de ocupati cu tratarea tiroidei si a problemelor de fertilitate, incat nu mai ramane timp si pentru un „moft" precum menopauza? Este rusinos si nedrept sa iei in deradere si in zeflemea asa un subiect. Este absurd sa condamni la suferinta o categorie intreaga de femei, doar pentru ca sa scapi de bataia de cap. Este condamnabil pentru societate si medicina sa lase osteoporoza sa ne roada precum o molie cand exista tratament pentru asta. Este nepermis sa existe atat de putin interes pentru educatie si informare cand vine vorba de etape firesti ale vietii oricarei femei, despre care nimeni nu spune nimic. Este trist sa vedem kilogramele in plus ca pe un semn al lipsei de vointa, acolo unde lipsa hormonilor estrogeni distruge tot: metabolism, sistem osos si nervos, piele, par etc. Peste noapte totul se prabuseste, te trezesti alt om, te uiti in oglinda si nu te mai recunosti, gandesti, simti si te comporti ca un strain. Si tu sa stai cu mainile in san, martor neputincios la propria descompunere?!!?!

Accepta sa fie trecute pe linie moarta

Ei bine, aceasta atitudine mi se pare inadmisibila!! Asa cum inadmisibila mi se pare si pozitia ginecologilor si endocrinologilor din Romania, cu exceptia celor putini la numar care cunosc acest subiect. Insa cea mai dramatica si inadmisibila mi se pare resemnarea femeilor de 50 PLUS, care odata ce au ajuns la menopauza accepta fara niciun protest sa fie trecute pe linie moarta, sa nu mai conteze in ochii celor din jur. Cu acest abandon nu sunt de acord, asa cum nu sunt de acord nici cu obiceiul multor doctori de a-si da cu parerea despre subiecte pe care nu le cunosc sau nu le stapanesc! Haideti sa terminam odata cu atitudinea asta romaneasca in care speriem pacientii doar ca sa scapam de ei, incercati sa va abtineti din a desfiinta o metoda/un tratament doar pentru ca nu aveti experienta in aplicarea lui.

Cat despre voi, dragele mele de 50 PLUS, incetati sa va resemnati in fata menopauzei, suntem in secolul XXI, nu in Evul Mediu, iar daca ovarele voastre nu mai produc hormoni, ii puteti lua dintr-o pilula sau dintr-o crema. Exact cum diabeticii iau insulina, asa si voi trebuie sa aduceti din afara hormonii ce nu mai sunt produsi de organism. Si invatati sa nu mai renuntati asa usor, nu va lasati intimidate si refuzate de doctori, cautati omul capabil sa raspunda intrebarilor voastre, profesionistul adevarat care sa fie la curent cu toate informatiile momentului. Refuzati sa va transformati in bunicute, sunteti inca femei! Pentru ca un lucru trebuie sa va fie foarte clar: in ziua de azi menopauza nu se trateaza cu vointa sau cu resemnare, ci cu hormoni!! Gasiti doctorul care stie asta!", puncteaza dr Mihaela Bilic.