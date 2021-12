E oficial: Certificatele Covid vor fi valabile doar 9 luni în UE fără doza "booster". Fiecare stat poate insa sa mai scada intervalul

Comisia Europeană a anunțat marți că certificatele Covid emise în blocul comunitar vor fi valabile doar 9 luni fără o doză booster a unui vaccin împotriva coronavirusului, relatează Deutsche Welle.

Regula ar putea fi blocată de o majoritate calificată a guvernelor statelor membre sau de o majoritate simplă în Parlamentul European însă oficialii de la Bruxelles sunt încrezători că măsura are o susținere solidă. Decizia anunțată de executivul condus de Ursula von der Leyen vine în contextul răspândirii noii variante Omicron mult mai infecțioase a coronavirusului în Uniunea Europeană, la fel ca în restul lumii. Comisia Europeană afirmă că o armonizare a perioadei de valabilitate a certificatelor Covid reprezintă "o necesitate pentru mișcarea liberă și sigură" și că este nevoie de o coordonare la nivelul UE.

Noua regulă vizează în principal călătoriile din interiorul UE însă Comisia recomandă ca statele membre să o aplice și la nivel național „pentru a oferi certitudini călătorilor și reduce perturbările". In acelasi timp, fiecare stat membru va putea, functie de politica locala sa micsoreze intervalul de 9 luni. De pildă in Franta acest interval ar fi de 5 luni, iar in Germania se vorbeste de 4 luni.

Comisia a introdus de asemenea o nouă regulă privind înregistrarea vaccinării cu doza booster în certificatul Covid. O doză booster administrată după schema inițială cu două doze va figura drept „3/3" pe certificat. Administrarea dozei booster după o schemă inițială cu o singură doză, ca în cazul vaccinului Johnson and Johnson, va fi înregistrată ca „2/1". Potrivit Comisiei Europene, în UE au fost emise 807 milioane de certificate Covid până în prezent.