Echipa „de comando digital" a Pentagonului demisionează în bloc. Șefa "SWAT a tocilarilor": „Ori murim repede, ori murim lent"

Unul dintre cele mai ambițioase experimente de modernizare tehnologică din cadrul Departamentului Apărării al SUA - Defense Digital Service (DDS) - se pregătește de închidere, după ce aproape toți angajații și-au anunțat demisiile.

În spatele acestei plecări colective se află nemulțumiri profunde legate de direcția impusă de actuala conducere a Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală, condus de Elon Musk. Directorul DDS, Jennifer Hay, a confirmat pentru presa americană că structura va înceta să funcționeze la finalul lunii aprilie. „Motivul pentru care am rămas atât cât am rămas a fost speranța că vom fi chemați să contribuim. În schimb, am fost trecuți pe linie moartă", a spus Hay.

Creat în 2015, într-un context în care Pentagonul încerca să țină pasul cu ritmul accelerat al inovației tehnologice din Silicon Valley, Defense Digital Service a fost gândită ca o echipă de elită care să intervină rapid în crize tehnologice. Într-un deceniu de activitate, DDS a livrat instrumente critice pentru retragerea din Afganistan, a facilitat livrări de ajutor umanitar în Ucraina și a dezvoltat tehnologii pentru detectarea dronelor.

Numită adesea „echipa SWAT a tocilarilor", DDS a simbolizat o punte rară între gândirea flexibilă din tech și birocrația rigidă a apărării americane. Această punte, însă, pare acum să se prăbușească. Sub umbrela DOGE (Department of Government Efficiency), un organism impus cu mandatul de a automatiza și raționaliza funcționarea aparatului guvernamental, DDS a fost tot mai mult marginalizat. În locul unei colaborări strategice, angajații au acuzat lipsa de viziune, centralizarea excesivă și un val de restructurări care au lovit și alte inițiative similare, precum U.S. Digital Service și 18F.

Oficialii Pentagonului au refuzat să comenteze în mod direct plecările, dar au transmis că atribuțiile DDS vor fi preluate de Office of the Chief Digital and Artificial Intelligence Officer (CDAO), structură în care DDS fusese deja integrată la nivel administrativ. Pentru oamenii care au lucrat la DDS, însă, acest „transfer de competențe" echivalează cu dispariția misiunii. „Fără DDS, anumite eforturi esențiale de recrutare de talente tech sau de contracarare a dronelor inamice vor fi, pur și simplu, abandonate", a spus un angajat aflat pe picior de plecare.

Un audit intern publicat în mai 2024 a relevat și probleme de management, inclusiv utilizarea unor instrumente tech fără autorizare formală. Cu toate acestea, toți cei intervievați au subliniat că adevărata cauză a demisiilor este intervenția DOGE. Un fost oficial din conducerea Pentagonului, care a solicitat anonimatul, a fost și mai direct: „DOGE nu folosește cu adevărat inteligența artificială, nu produce eficiență reală. Ceea ce fac ei este să distrugă totul." Pentru Jennifer Hay, acest deznodământ era, de ceva vreme, inevitabil. „Cel mai corect mod de a descrie situația? Ori murim repede, ori murim lent."