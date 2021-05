Șeful DNA vorbeste despre legea care îi scapă pe evazioniști de închisoare

Procurorul-șef al DNA, Crin Bologa, a declarat la Europa FM că legea care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă achită prejudiciul „va stimula activitatea infracțională”. Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat în 31 martie legea care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă achită prejudiciul.

„Este și o lege bună și o lege rea, depinde care sunt efectele mai bune sau mai rele. Ajută la recuperarea prejudiciilor, dar eu cred că va stimula infracționalitatea și cu cât infracționalitatea va fi mai mare cu atât vor avea posibilități să achite sumele de bani pe care le-au sustras de la bugetul public. Deci este o stimulare a activității infracționale în așa mod încât se știe statistic că noi nu vom descoperi niciodată toate faptele de evaziune fiscală săvârșite de o persoană pe care o prindem și atunci de fiecare dată se va putea aprecia că, dacă fac evaziune fiscală și voi fi prins, voi plăti cu un procent de 20% în plus.

Acum se discută la nivel public că se va modifica aceasta lege. Legea și-a produs efectul și se va aplica legea penală mai favorabilă. Toată evaziunea fiscală săvârșită azi sau când va intra în vigoare modificarea, cei cercetați sau trimiși în judecată vor putea să plătească și vor scăpa. Numai de la modificări în viitor.

Au mai fost astfel de prevederi juridice dar numai până la anumite sume. Până la o anumită sumă aplicam o sancțiune administrativă, după aceea o pedeapsă cu amendă penală și apoi cu suspendare. Dar peste 500 de mii de euro, din câte îmi aduc aminte, nu mai era posibilitatea să achiți aceste sume de bani și, pentru prevenție, atât cu privire la cel care săvârșește fapte, dar și cu privire la ceilalți cetățeni care ar putea să săvârșească astfel de fapte. Cred că legea ar trebui să fie mai fermă și să fie trași la răspundere pentru sume mari", a spus Crin Bologa.

Legea prevede că se poate aplica pedeapsa cu amendă şi nu închisoare în cazul persoanelor acuzate de evaziune fiscală până la 100.000 de euro care achită integral prejudiciul, informează Agerpres. Legea a fost sesizată la CCR de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite, de Guvernul României şi de Avocatul Poporului. Curtea a decis că legea este constituţională.Proiectul de lege a fost iniţiat de fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu.

Premierul Florin Cîţu a anunţat că sunt câţiva senatori ai PNL care lucrează la un proiect de lege care va fi depus în Parlament care să vină să corecteze legea prin care evazioniştii scapă doar cu amendă dacă achită integral prejudiciul, act normativ promulgat pe 31 martie de preşedintele Klaus Iohannis. Şeful Guvernului a adăugat că a cerut o evaluare pentru a vedea cum poate fi modificată această lege pe care apoi o va prezenta în coaliţie, arată News.ro.

„Am cerut şi o evaluare, deocamdată nu putem face evaluare decât legislativă. Am cerut să văd dacă se poate face ceva, cum poate fi modificată, primesc analiza şi o voi prezenta în coaliţie. Eliminarea evaziunii fiscale reprezintă un obiectiv şi o prioritate a acestei guvernări. Este asumat şi prin strategia fiscal şi prin planul de convergenţă şi prin PNRR. Deja am luat măsuri importante care au dat rezultate. Vă aduc aminte că anul trecut şi anul acesta, conformarea voluntară a crescut în România. Avem venituri la buget mult mai mari. Important este că avem venituri declarate în creştere şi avem şi conformarea voluntară. Lucrurile merg în direcţia bună în ceea ce priveşte eliminarea evaziunii fiscale. Pe acest proiect am cerut o evaluare. Este consilierul meu, domnul Bogdan Dima. După aceea vom prezenta în coaliţie evaluarea. Ştiu foarte bine că deja sunt parlamentari PNL care s-au aplecat asupra proiectului de săptămâna trecută şi să vină cu modificări, la Senat. Se lucrează la iniţiativă legislativă pe această temă", a afirmat Florin Cîţu întrebat despre subiect la finalul şedinţei de miercuri a Guvernului.