Fiul lui Virgil Măgureanu a murit la 51 de ani infectat cu SARS-CoV-2. Fostul şef al SRI o atacă pe mama nepotului sau prin avocat

Marian Măgureanu, fiul fostului director al Serviciului Român de Informaţii (SRI) în perioada 1990-1997, Virgil Măgureanu, a încetat din viaţă, la vârsta de 51 de ani, după ce s-a imbolnăvit de Covid.

Marian Măgureanu, fiul fostului director al Serviciului Român de Informaţii (SRI), a murit în spital, unde era internat după ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Acesta avea 51 de ani şi detinea prin intermediul unei companii inregistrate in SUA, Firstcom LLC, o cota de 3,5% din actiunile companiei Romprest Service. Virgil Măgureanu, fostul director al Serviciului Român de Informaţii (SRI), are doi copii: Anca Biriş (proprietara Ioanid şi a grupului LOFT) şi Marian (acţionar Romprest). Anunţul morţii lui Marian Măgureanu a fost făcut de soţia sa, Alina Petre (fosta Magureanu) pe Facebook.

Mesajul familiei Măgureanu, prin avocat:

„Ca urmare a numeroaselor articole apărute astăzi în diverse publicații, confirmăm, cu durere, că domnul Marian Măgureanu nu mai este printre noi. Decesul a survenit după o luptă grea împotriva virusului COVID-19. Pe aceasta cale, dorim să facem un apel la presă pentru a respecta suferința familiei și a nu face un subiect din aceasta tragedie. Totodata, ne manifestam regretul că fosta soție, dna Alina Petre, incearcă să facă din aceste momente extrem de dificile o modalitate de a reapărea în spațiul public, prin postări la adresa defunctului. Familia dlui Marian Magureanu doreste să se delimiteze de orice declarație a doamnei Alina Petre, subliniind ca suferința "se striga" in tăcere, atunci când respecți memoria unui om drag. "Suferința" și "respectul" dnei Alina Petre fata de fostul său soț s-au observat în ultimii ani de scandaluri și denigrări la adresa defunctului, de aceea nu am dori sa lăsăm doamnei posibilitatea de a furniza informații eronate despre raporturile dintre cei doi. Cu multumiri, Av. Dr. Luiza Neagu, pentru familia Măgureanu"

Mesajul fostei nurori la care face referire familia Măgureanu:

„Tatal copilului meu a fost cel mai important barbat din viata mea. Si asta pentru ca nimeni nu este mai important decat copilul meu. Acum 2 ani ne-am cerut iertare unul altuia, cum am putut fiecare, chiar dupa decesul unui prieten foarte apropiat. Pentru mine, desi am avut multe razboaie, ramane cea mai frumoasa amintire din viata mea, omul care mi-a fost sot, iubit, prieten si care mi-a daruit cel mai frumos cadou din lume, pe Maria. Nu exista recunostinta mai mare fata de el pentru acest lucru. Sunt sfasiata de durere pentru el, pentru familia lui, dar in primul rand pentru fetita mea. A plecat mult prea devreme si mult prea dureros pentru toti. Ma rog la Bunul Dumnezeu sa-i lumineze calea intr-un loc mai bun si sunt sigura ca va veghea asupra celor pe i-a iubit. Odihneasca-se in pace!", a scris pe Facebook Alina Petre la scurt timp după anunțul oficial al decesului.