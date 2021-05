Flavia Groșan ironizează măsurile de relaxare anunțate de Klaus Iohannis: "În perioada următoare vor apărea zeci de studii justificative"

Doctorul bihorean Flavia Groșan ironizează măsurile de relaxare anunțate de președintele României, Klaus Iohannis.

Groșan, cea care susține că a vindecat peste 1.000 de pacienți Covid-19, spune că face pariu că în perioada următoare vor apărea zeci de studii justificative. Practic, Flavia Groșan face aluzie la faptul că multe dintre restricții au fost impuse de autorități fără a avea baze științifice.

„Fac pariu cu dumneavoastră ca in perioada următoare vor apărea zeci de studii justificative. Asta am învățat eu in pandemia asta. Sa fiu circumspecta la ceea ce citesc. Sa încerc sa dibuiesc ce se afla in spatele lor. PS Aseară am văzut unul.", este mesajul ironic al Flaviei Groșan

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, că obligativitatea purtării măștii de protecție în aer liber și restricțiile pe timp de noapte vor fi eliminate începând de sâmbătă, 15 mai.