Florica PREVENDA: Anonymous - solo show la AnnArt

Din 17 martie, o noua expoziție se deschide pentru public la galeria AnnArt din București: "Anonymous, sub semnatura pictoriței Florica Prevenda".

Aceasta este a treia expoziție personală pe care artista o prezintă în contextul galeriei, și punctează un parcurs creativ de mare intensitate, susținut în ultimii ani de prezențe pe simeze importante, la București, Sibiu, Londra, Viena sau Bruxelles.

Cotată între cei mai inovatori artiști din sfera picturii contemporane din România, Florica Prevenda lucrează desen, pictură, colaj, obiect, asamblaj, în juxtapuneri expresive de forme şi materiale și serii conceptuale care cercetează identitatea individului în contextul contemporan al globalizării și comunicării tehnologice. Are în palmares: Premiul UAP în 1986 şi 1992, Marele Premiu pentru pictură de la Chişinău, 2003, Ordinul cultural în 2005 şi Premiul de onoare 2011 la Nowy Sacz, Polonia. In 2015, artista a primit Premiul Uniunii Artistilor Plastici pentru Pictură. Trăieşte şi lucrează în Bucureşti şi New York.

Expozitia Anonymous este curatoriată de Magda Predescu și reunește, sub forma unei instalații, o selecție de peste 30 de lucrări de pictură realizate în perioada 2017 - 2018, în atelierul din Pangratti al artistei.

În noua serie de lucrări artista adâncește explorarea temelor majore care o preocupă încă din anii 90, legate de comunicarea în lumea digitală, reprezentarea de sine a omului generator și consumator de informație instantanee și nelimitată prin structurile în fapt necunoscute și adesea alienante ale rețelelor de socializare.

Formal, regăsim în lucrările Anonymous strategiile de sursă minimalistă și conceptuală care au devenit marca inconfundabilă a artistei: tehnică mixtă pe pânză - acril și inserții de lemn și pastă de modelaj - prin care construiește geometrii umane de o expresivitate cromatică si o capacitate reflexivă aparte.

„Culorile puternice, funcționând ca metaforă pentru artificialitatea mediului virtual, adaugă portretelor o notă Pop Art, la fel ca în seria Facebook Obsession. Tot culoarea produce, prin contrast, senzația de relief, contribuind la accentuarea volumetriilor. Lucrările au o anumită materialitate, provoacă nu doar vizual, ci și tactil, iar ritmarea suprafețelor, simetria, proporțiile, atenția acordată detaliilor conferă rafinament construcției". (Magda Predescu, curator)





Cu prilejul vernisajului se va lansa și catalogul de artă Instances, apărut la editura Institutului Cultural Român în 2020 si care cuprinde lucrări realizate de Florica Prevenda în perioada 1999-2019, cu texte teoretice semnate de Magda Predescu, Aurelia Mocanu și Diana Ursan. Reproducerile sunt însoțite de un dialog între artistă și istoricul de artă Adrian Guță.

Vernisajul noii expoziții se va desfășura în formatul adaptat pandemiei, pe parcursul a patru ore, miercuri 17 martie, între 4 pm si 8 pm, în spațiul galeriei precum și în grădină, cu respectarea prevederilor legale pentru prevenrea răspândirii COVID-19 (sălile de expunere sunt igienizate, iar accesul vizitatorilor este limitat la maximum 10 persoane simultan, cu obligativitatea purtării măştii de protecţie).

Florica Prevenda. Imersiune în virtual

Când, în 1997, a abordat pentru prima dată tema Chipului fără chip, Florica Prevenda a intuit impactul pe care revoluția informațională îl va avea asupra modului în care gândim, acționăm și ne construim în prezent identitatea. Accesul nelimitat la informație, comunicarea instantanee, globalizarea, succesul rețelelor de socializare, demonstrând nevoia de comunicare și de reprezentare de sine a omului contemporan, sunt teme pe care artista le-a prezentat de-a lungul anilor în câteva serii de lucrări, unitare atât din punct de vedere tematic, cât și formal: Net People (2000-2001), Shadows of the Present (2001-2004), Facebook Obsession (2011-2015), Ephemeral / Condensation (2015-2016).

Lucrările din seria Anonymous (2017-2018) încheie, astfel, un demers artistic început cu peste 20 de ani în urmă. Instalația construiește un portret conceptual al omului actual, care, fascinat de ecranul calculatorului sau al telefonului, se dizolvă în rețele informaționale, în sisteme de semne și coduri, alegând, adesea, comoditatea și anonimatul avatarului virtual. Raportul cu sinele, cu celălalt și cu lumea a fost transformat în mod iremediabil de interfața numerică. Pentru a reda codul binar, pixelizarea, contiguitatea dintre corpul natural și corpul virtual, artista apelează la strategii formale preluate din minimalism și conceptualism - geometrie, repetiție, serialitate. Culorile puternice, funcționând ca metaforă pentru artificialitatea mediului virtual, adaugă portretelor o notă Pop Art, la fel ca în seria Facebook Obsession. Tot culoarea produce, prin contrast, senzația de relief, contribuind la accentuarea volumetriilor. Lucrările au o anumită materialitate, provoacă nu doar vizual, ci și tactil, iar ritmarea suprafețelor, simetria, proporțiile, atenția acordată detaliilor conferă rafinament construcției. Materia și conceptul se susțin, existând o complicitate între gândirea creatoare și texturile alese.

Galeria AnnArt - 10 ani de activitate

Galeria AnnArt a fost fondată în 2011, din dorinţa de a spori vizibilitatea artei contemporane în România şi pentru a sprijini artiştii în consolidarea unor cote de piaţă autentice în ţară şi în străinătate. Portofoliul galeriei reuneşte deopotrivă nume sonore de artişti consacraţi precum Ştefan Câlţia, Sorin Ilfoveanu, Vladimir Şetran, Paul Neagu, Francisc Chiuariu, Gheorghe Fikl, Florica Prevenda, Dorin Creţu, Mircea Roman, sau Virgil Scripcariu dar şi tineri artişti emergenţi precum Maia Ştefana Oprea, Constantin Rusu, Andreea Albani, Andrei Tudoran, Ioana Pioaru, Andrei Mateescu sau Matei Avramescu. Galeria, împreună cu Fundaţia AnnArt, publică o serie de cataloage critice despre opera artiştilor din portofoliu şi acordă anual un premiu destinat tinerilor artişti, desfăşoară un program de educaţie de artă pentru tineri şi face lobby pentru prezenţa artei în spaţiul public prin programul Arta la Verde. Situată pe strada Andrei Muresanu nr 1, galeria se afla la parterul cu mica grădină al unei clădiri din anii '20. În mai acest an, galeria va celebra 10 ani de activitate neîntreruptă în România.