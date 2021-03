Formula 1 spune adio șampaniei și bun venit prosecco-ului!

S-au dus zilele în care campionii desfăceau o sticlă de șampanie pe podiumul Formulei 1, la finalul curselor. Începând din acest an, o nouă băutură va fi folosită pentru celebrarea câștigării Marilor Premii din F1. Este vorba de prosecco.

Tradiția sărbătoririi curselor câștigate cu șampanie datează din 1967 în Marele Circ. Diverse tipuri de șampanie, începând cu Carbone, trecând prin Moet sau Chandon, au fost folosite de-a lungul anilor, în urma unor contracte de sponsorizare cu Formula 1. Tradiția s-a mutat și în Moto GP, unde, în ultimii 13 ani, s-a folosit cava - băutura spumantă catalană care „imită" șampania - de la producătorul Freixenet. Anul trecut, și Moto GP a trecut la prosecco, în urma unui nou contract de sponsorizare cu italienii de la Consorcio Prosecco DOC.

Acum, se schimbă schimbarea și în Formula 1. Din acest sezon, se va folosi Prosecco, de la brand-ul italian „Ferrari Trento". Se încheie astfel o epocă în acest sport.

Istoria șampaniei din F1 datează din 1950. Marele Premiu al Franței a avut loc la Reims, când Juan Manuel Fangio a câștigat și Pablo Moët Chandon i-a oferit un Moët Chandon Jeroboam pentru a sărbători victoria. La acea vreme, sticlele nu erau deschise, nici măcar pe podium, dar s-a marcat o tradiție care a evoluat de-a lungul timpului.

Dacă ne uităm prin istorie, în realitate tradiția stropirii cu sticla de șampanie nu a avut începuturile în Formula 1, ci în cursa de 24 de or la Le Mans. În 1967, Dan Gurney a fost câștigătorul, căruia i s-a oferit un cadou Moët Chandon pe podium. Într-un gest autentic al pilotului american, a scuturat și a desfăcut sticla mare de șampanie, stropindu-i pe cei din fața sa.

De atunci, s-a dezlănțuit furia pentru acest ritual strălucitor, care se repetă an de an, când șoferii câștigători așteaptă momentul premiului pentru a-și putea stropi adversarii, echipa și toți oamenii prezenți cu o sticlă imensă de trei litri de lichid auriu. Din 2000 până în 2015, GH Mumm a fost sponsorul acestui moment, dar în 2016 Moët & Chandon au fost furnizorii de șampanie pe podium. În 2017, F1 a semnat un contract cu Carbon, ale cărei sticle de șampanie sunt acoperite cu un strat de fibră de carbon.

Prima cursă de F1 la care se va folosi prosecco în loc de șampanie va fi în 27-28 martie, în Marele Premiu din Bahrain. Contractul pe trei ani prevede și că producătorul italian își va putea vinde băutura pentru public, la Marile Premii din Circuit.

Ce este prosecco?

Prosecco este un vin spumant, răcoritor, aromat, cu gust citric și note de pere. Se servește rece și este o băutură ideală în orice moment. Deși este un vin spumant, nu poate fi considerat o alternativă la șampanie, deoarece îi lipsește subtilitatea în nuanțele sale caracteristice.

De ce a devenit Prosecco un vin atât de popular în întreaga lume? Marea majoritate a consumatorilor consideră că Prosecco este mai simplu, mai fin și mult mai ușor de băut decât alte vinuri spumante și, desigur, mult mai ieftin decât șampania.

Proseco se poate face doar cu un soi nativ de struguri numit Glera, din regiunile Veneto și Friuli-Venezia-Giulia, în nord-vestul Italiei. Vinul se face folosind metoda Charmat, cunoscută și sub numele de metoda italiană. După producția normală a unui vin alb de bază, acesta este plasat într-un rezervor sigilat sub presiune pentru a fi supus unei a doua fermentații, în timpul căreia se eliberează dioxid de carbon sub formă de bule naturale. Această metodă diferă de elaborările de cava și șampanie, prin aceea că efectuează această a doua fermentare în sticlă.