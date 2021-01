George Simion (AUR) a defilat fara masca, impreuna cu 30 de persoane, in fata unei manastiri din Brasov. "Aceasta este pozitia noastra"

Copresedintele AUR, George Simion, a postat duminica, 17 ianuarie, pe pagina sa de Facebook, o fotografie realizata in fata unei manastiri din judetul Brasov, in care apare alaturi de aproape 30 de persoane, fara ca vreuna sa poarte masca de protectie, asa cum prevad masurile de prevenire a pandemiei impuse de Romania.

"Fotografia este de azi. Suntem la Manastirea Sambata de Sus, impreuna cu parlamentarii nostri. Am avut o reuniune in zona si am purtat cu totii masca in interiorul bisericii. Aceasta este pozitia noastra", a declarat George Simion, pentru Libertatea. In 12 ianuarie, Guvernul Citu a aprobat prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta pe teritoriul Romaniei, masura care a intrat in vigoare din 13 ianuarie 2021.