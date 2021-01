Gigi Becali: "Nu mă vaccinez. În 3-4 luni nu mai există virusul COVID!''

Gigi Becali, patronul FCSB, se implică serios în lupta împtriva coronavirusului. Latifundiarul din Pipera spune "pas" vaccinului anti-COVID 19 și anunță că virusul nu va mai exista în următoarele luni. Becali a dat medicamente în valoare de milioane de euro spitalelor din țară și se autoproclamă "Ministrul Sănătății".

"De prima dată când am adus acest medicament am spus că e cel mai bun. Prima dată l-a adus în spitale, nefiind pe protocol. Când au văzut că e foarte bun, acești doctori au făcut adresă la Ministerul Sănătății și au spus să pună medicamentul pe protocol că e foarte bun și nu are reacții adverse. Nu mai contează banii, am spus da. Problema mea e alta. Eu vreau ca oamenii să poată lua medicamentul din farmacie pentru că COVID-ul ăsta e un fleac. Dacă ai luat tratament, în 2-3 zile ești bine. Dacă lași 7 zile, după 78 de zile la revedere, nu te mai înțelegi cu el. Am zis să băgăm medicamentul în farmacii fără adaos comercial, dar între timp a revenit remdesivirul și vă spuneam că nu e bun. Noi am luat de 30 de milioane de euro și urma să băgăm în farmacii.

Ei au spus că ce facem cu el? Când am adus cantitatea asta mare, am rezolvat și în 5 zile va ajunge în spitale. La Militari, Iași. Cu acest medicament, în 2 zile ești sănătos. Să le bagi în țară și în farmacii fără adaos nu e bine? Să plătesc și TVA, dar am spus că le donez. Eu de mâine sunt Ministerul Sănătății. În 3-4 luni nu mai există COVID-19. Medicamentele se pot fabrica în România, substanța e foarte ieftină, 2 lei. Dacă le dăm la oameni, unii sunt săraci. Ei stau și iau paracetamol. Am vindecat și doctori. Ei nu au știința, bărbăția și curajul să facă vaccin. Mă ocup de asta și fac. Vă vaccinați sau ba? Eu stau în cămara mea și tot nu fac vaccinul. Ce are? Nu știu ce are. Se vaccinează? Treaba lor. Eu încerc să merg pe alea știute. Marii specialiști ai lumii spun că nu e testat. De ce să-l testeze pe mine? Sunt cobaiul lor?" a declarat Gigi Becali la Realitatea Plus.