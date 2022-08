Guvernatorul regiunii Cernăuți interzice Drumul Crucii, eveniment major în comunitatea românească!

În regiunea Cernăuți au fost interzise, în perioada legii marțiale și la 30 de zile de la încetarea acesteia, utilizarea focurilor de artificii și petardelor, dar și organizarea procesiunii religioase „Drumul Crucii", transmite BucPress din Cernăuți.

Un ordin în acest sens a fost semnat de Ruslan Zaparaniuk, șeful Administrației Regionale de Stat Cernăuți. „Se interzice utilizarea focurilor de artificii și articolelor pirotehnice pe teritoriul regiunii Cernăuți în perioada acțiunii legii marțiale în Ucraina și la 30 de zile de la încetarea acesteia....Organizațiilor religioase se interzice organizarea pe teritoriul regiunii Cernăuți a procesiunii „Drumul Crucii", se arată în dispoziția guvernatorului. In zona procesiunea e un eveniment major in viata comunitatii romanesti. Procesiunea tradițională „Drumul Crucii" de la Cernăuți are loc până la mănăstire Sfântului Apostol Ioan Teologul, care se află în satul Crișceatec, raionul Zastavna.