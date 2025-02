Guvernul pregătește o taxă de poluare uriașă: Șoferii cu mașini mai vechi vor fi cei mai afectați

Autoritățile române pregătesc o nouă taxă de poluare, care va afecta în special proprietarii de mașini vechi și cu emisii ridicate. Pe lângă reintroducerea unei taxe de înmatriculare, impozitul anual va fi majorat semnificativ, în funcție de norma de poluare a fiecărui vehicul. Măsura urmărește descurajarea utilizării autoturismelor vechi și reducerea impactului acestora asupra mediului.

Se pregătește introducerea unei noi taxe anuale de poluare, menită să descurajeze deținerea și importul de vehicule vechi și poluante. Conform propunerii Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), impozitul va fi diferențiat în funcție de norma de poluare și anul de fabricație al autoturismului. Astfel, proprietarii de mașini cu norme de poluare Euro 2, fabricate între 1996 și 1999, ar putea plăti anual între 1.000 și 1.200 de lei, în timp ce pentru vehiculele non-Euro sau Euro 1, fabricate înainte de 1996, taxa ar putea ajunge până la 2.000 de lei. Această măsură are ca scop reducerea poluării și alinierea la practicile din alte țări europene.

Autoritățile române analizează introducerea unei noi taxe auto, care ar putea intra în vigoare din 2025. Propunerea vizează majorarea impozitului anual pentru vehiculele mai vechi și poluante, ceea ce ar putea determina mulți proprietari să renunțe la astfel de autoturisme. În prezent, impozitul auto este calculat pe baza capacității cilindrice a motorului, însă noul sistem ar introduce taxarea în funcție de norma de poluare. De exemplu, pentru un autoturism Euro 2 sau Euro 3, vechi de aproximativ 20 de ani, impozitul anual ar putea crește de la 170 de lei la peste 1.800 de lei.

România are unul dintre cele mai îmbătrânite parcuri auto din Europa, cu peste 3 milioane de vehicule mai vechi de două decenii și alte aproape 3,7 milioane cu o vechime cuprinsă între 10 și 20 de ani. Doar 300.000 de autoturisme din totalul de peste 8 milioane sunt noi. Măsuri similare au fost deja aplicate în alte state europene pentru a reduce poluarea și a încuraja înnoirea parcului auto. În trecut, România a introdus mai multe forme de taxare a vehiculelor vechi, însă acestea au fost eliminate în urma unor dispute juridice. Dacă propunerea actuală va fi aprobată, noul sistem de taxare ar putea deveni realitate la începutul anului 2026.

În 2024, peste 300.000 de mașini second-hand au fost înmatriculate în România, însă majoritatea nu respectă cele mai recente norme de poluare. În prezent, un autoturism cu norma de poluare Euro 4 achită același impozit ca unul Euro 6, dacă ambele au motoare de aceeași capacitate, deși vehiculul mai nou generează emisii mult mai reduse.

Multe state europene, precum Germania, Franța și Olanda, aplică deja taxe suplimentare pentru mașinile vechi și poluante. România a avut un sistem similar încă din 2007, iar în 2013, acesta a fost transformat în timbrul de mediu, care ulterior a fost eliminat. Acum, autoritățile iau în calcul reintroducerea unei taxe pentru vehiculele mai vechi, ca parte a unui efort mai amplu de reducere a poluării și de încurajare a înnoirii parcului auto.

„O mașină veche de 20 de ani, în normă de poluare EURO 2, va avea de plătit undeva între 350 și 400 de euro. Nu e definit 100%, am vorbit de achiziție. Nu numai că achiziționăm o mașină veche care poluează, dar vrem s-o ținem. După ce că ea are 15-20 de ani, vrem s-o mai ținem 10 ani. Noi nu vrem să interzicem lucrul ăsta actualmente, iau exemplu similar de 15 ani, pe care o deținem și la care urmează să plătim impozitul local de data asta.

Astăzi suma pentru taxa de poluare e undeva la 160-170 de lei pe an. De mâine am dori să se ia în calcul norma de poluare, iar în funcție de asta, dacă automobilul e EURO 2 sau EURO 3, vorbim probabil de 1.800 - 1.900 de lei pe an", a explicat Mihai Bordeanu, directorul general automobile Dacia, pentru Pro TV.