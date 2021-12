Hackerul din Craiova care a dat lovitura in Bitcoin a facut o gafă și a intrat in colimatorul DIICOT și FBI

Hackerul care a intrat in atentia investigatorilor de la DIICOT și FBI, este din Craiova, are 41 de ani și ar deține zeci de criptomonede Bitcoin, până la acest moment, după cum a rezultat in urma verificărilor portofelelor electronice în cadrul perchezițiilor ce au loc în acest dosar.

Este important de știut ca la acest moment valoarea de tranzacționare a unei criptomonede Bitcoin este de 214,029.14 de lei, respectiv, de 43,245.66 de euro. Dacă numărul criptomonedelor ce se va stabilit la final este de numărul zecilor, așa cum afirmă sursele citate, asta înseamnă că bărbatul din Craiova este milionar în euro.

După ce descărca toate datele din serverele companiilor atacate cibernetic bărbatul trimitea mail-uri despre care credea că nu vor fi depistate, anunțând deturnarea și enunțându-și pretențiile. Prezența FBI în dosar, atrag atenția sursele citate se datorează faptului că acesta ar fi atacat cibernetic și șantajat și companii importante din Statele Unite ale Americii.

Despre acesta sursele citate precizează că deși a reușit să spargă și să compromită date ale acestor companii hackerul nu a fost la fel de bun la modalitatea de acoperire a urmelor după interacțiunea cu victimele. Email-urile transmise de acesta au lăsat indicii ce au adus anchetatorii din România și SUA pe urmele acestuia.

Polițiștii și procurorii DIICOT, împreună cu cei de al FBI și Europol, l-au prins pe hackerul din Craiova, care a spart bazele de date de la mai multe companii, a sustras informațiile și apoi i-a șantajat cerând să fie plătit în criptomonede, după ce a fost supravegheat mai multa vreme, timp in care a facut mai multe erori ce au condus la capturarea sa.

"Astăzi, 13 decembrie, Poliția Română, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, a desfășurat o percheziție domiciliară, în municipiul Craiova, județul Dolj, la reședința unei persoane bănuite de infracțiuni informatice. Din cercetări a reieșit că, prin diferite metode, persoana bănuită ar fi reușit să obțină accesul în rețelele informatice ale unor companii (medii și mari) din România, dar și din alte state, iar apoi ar fi extras volume mari de date, care aparțineau acestora.

Ulterior, ar fi șantajat companiile, prin expunerea datelor în mediul public, solicitând diferite sume de bani, în criptomonedă. Documentarea activității infracționale a fost făcută cu sprijinul Europol și FBI, iar la activități au participat specialiști din cadrul Europol - EC3, pentru sprijin tehnic și analitic.", informează DIICOT.