Hotel all inclusive în Venus - un simplu moft sau o metodă bună de relaxare?

La concertul trupei "Goodbye to Gravity" din clubul "Colectiv", unde s-a produs tragedia in care au murit 65 de persoane, s-a lansat un album in care melodia principala era pe versurile din refren: "We're not numbers we're free, we're so alive/ Cause the day we give in is the day we die!" ("Nu suntem numere suntem liberi, suntem vii/ Caci in ziua in care cedam este ziua in care murim!"