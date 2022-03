Dupa ce a fost catalogat multa vreme ca "teoria conspiratiei" faptul ca pot exista efecte secundare grave ale vaccinurilor Covid, ce pot cauza morti subite pe terenurile de joc (cum s-au inregistrat in numar extrem de mare in utimul an), iata ce apare la cabinetele medicale sin scoli, colegii si uneversitati in SUA:

"STUDENȚI SPORTIVI:

Examenele fizice sportive se fac în primul rând pentru a se asigura că nu aveți un risc ridicat de moarte cardiacă subită pe terenul de joc. Vaccinarea COVID vă afectează riscul. Ca răspuns la experiența la nivel mondial și la monitorizarea evenimentelor adverse ale vaccinului, adoptăm politica precaută a examenului fizic sportiv. Dacă ați primit doze de orice vaccin COVID, nu vă vom putea autoriza să participați la competiții sportive fără a efectua analize de laborator și, eventual, o ecocardiogramă pentru a exclude posibilele leziuni cardiace."