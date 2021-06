Imagine spectaculoasă cu o tornada in Marea Neagra. Saptamana cu manifestari meteo extreme in Romania

Pe retele de socializare a fost distribuit un clip cu o tornada formata deasupra Marii Negre in apropierea orasului Odesa. Zilele acestea vremea in tara noastra a fost marcata de manifestari meteo extreme, inclusiv cu fenomene asemanatoare unor tornade, surprinse in Dobrogea.

La finalul saptamanii acesteia a intrat pe teritoriul Romaniei un ciclon dinspre Marea Neagra. "Ciclonul suna putin periculos, terminologia completa este de ciclon extratropical. Avem doua tipuri de ciclon: ciclonul cum a fost, de exemplu, Katrina, este un ciclon tropical - acela are structura clasica, spirala, ochiul furtunii si poate sa produca pagube foarte mari de la vant si precipitatii; ciclonul extratropical este ceea ce avem de obicei la latitudinea noastra - sunt structurile care au front rece si front cald, deci sunt structurile care se pot intampla oricand de-a lungul anului si pot sa produca precipitatii, intensificari ale vantului, fenomenele normale", a explicat Bogdan Antonescu, specialist in fenomene meteo extreme. "Ceea ce este in mod particular interesant cu acest ciclon este ca el cumva ajuta la dezvoltarea acestor furtuni, furnizeaza cumva o energie pentru aceste furtuni. Deja Romania are o masa de aer destul de umeda in regiune si atunci acest ciclon poate sa ajute la formarea de noi furtuni", a adaugat acesta.