In Cipru se cere testarea dupa ce s-au descoperit substante toxice in procedura de prelevare a probelor de analiza

Sindicatul functionarilor publici din Cipru cere intreruperea imediata a testelor nazale, dupa ce studii de laborator au confirmat prezenta in ele de substante toxice, carcinogene si mutagene.

Una dintre acestea este oxidul de etilena, o substanta extrem de toxica, este prezent in aceste teste in procent care depaseste foarte mult limitele admise. In Cipru, functionarii publici sunt obligati sa se testeze la fiecare 72 de ore pentru a fi primiti la serviciu.