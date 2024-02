Jessie Baneș lansează piesa "România mea", cu un puternic mesaj patriotic. Autoritățile i-au blocat accesul la filmare!

Artista Jessie Baneș a lansat astăzi o nouă piesă în care aduce în prim plan un mesaj patriotic deosebit, evidențiind o dragoste de țară puternică și de nestăvilit și reamintind românilor de pretutindeni cât de important este să păstrezi în suflet vie amintirea țării unde te-ai născut.

Cântăreața a anunțat lansarea piesei pe rețelele de socializare și a stârnit curiozitatea urmăritorilor prin intermediul cadrelor dintr-un peisaj de poveste, care-ți taie răsuflarea, mai exact de pe platoul Bucegi, o priveliște minunată cu care a fost înzestrată țărișoara noastră, România.

În acest loc magic, de unde privirea captează pe deplin splendoarea României, Jessie Baneș, îmbrăcată într-o rochie de un alb imaculat, croită cu măiestrie de Livada cu Rochii și împodobită cu motive din folclorul românesc, a filmat un videoclip inedit, mărturisind că: „Azi am fost absentă pentru că pregătesc o piesă nouă. Toată ziua am petrecut-o pe Platoul Bucegi, unde am filmat videoclipul. Am prins o vreme splendidă, deși a fost destul de frig. O să vedeți imaginile în curând, a meritat tot efortul și sunt convinsă că și răceala va sta departe de mine ❤️ România mea, ești divină! Îți mulțumesc pentru peisajele cu care îmi bucuri privirea și îmi umpli sufletul de fiecare dată. ????".

Așteptarea a luat sfârșit! Iată videoclipul piesei:

Cu ocazia lansării melodiei, Jessie Baneș le-a transmis un mesaj urmăritorilor și ascultătorilor, povestind, totodată, detalii din culisele filmărilor, dar și un episod mai ghinionist din cursul pregătirilor videoclipului:

‘Dragi prieteni, am lansat piesa "România mea" pentru că, cu bune și cu rele, cred cu tărie că tara noastră este așa cum am descris-o în aceste versuri. O minunăție de țară, cu oameni buni care o populează, cu peisaje desprinse din basmele cu zâne și cu o istorie care conturează caractere puternice. Sunt mândră ca sunt româncă, că m-am născut pe acest pământ sfânt, unde eroii pe care îi purtam în suflete și astăzi, au luptat sub semnul crucii cu toată ființa lor și cu speranța ca lasă urmașilor lor o Românie unită.

Fiecare țară are defectele ei, fiecare om are un cusur, dar nu trebuie sa punem etichete și să ne lăsăm mânați de credința că în altă parte a lumii e „mai bine". Nicăieri nu-i ca acasă și asta ne-o pot relata românii care au plecat din țara lor de baștină.

Nu aș fi vrut să împărtășesc cu voi experiența neplăcută prin care am trecut, tocmai pentru că nu acesta este mesajul pe care vreau să îl propag cu acest eveniment al lansării melodiei, dar din păcate mă simt nevoită să trag un semnal de alarmă, pentru că vocea mea cred și sper că poate schimba ceva în această țară. După ce am înregistrat melodia, mi-am imaginat ca videoclipul ei să surprindă imagini din instituții publice reprezentative pentru țara noastră, muzee sau chiar biserici pline de istorie. Zis și făcut. Am dat telefoane și mailuri acestor instituții, ca să fiu în legalitate, exprimându-mi dorința de a filma în aceste locuri care fac parte, până la urmă, din patrimoniul nostru, al românilor, unde ar trebui să avem acces neîngrădit. Să nu mai vorbim de faptul că acestea sunt locații în care filmatul și fotografiatul nu este interzis. Spre marea mea surprindere, unele instituții nici nu s-au obosit să îmi răspundă, altele mi-au spus că pur și simplu „nu se poate" nemotivând de ce sau chiar m-au condiționat financiar(!). Adică pe românește mi-au cerut bani de „o cafea" - mită. Nu vreau să dau numele persoanelor care conduc aceste instituții, dar știm bine că la capitolul promovare, România stă foarte prost, iar acum nu mă mir de ce. Am discutat și cu alți artiști despre această problemă și mi-au fost relatate incidente asemănătoare.

Deși am avut această dezamăgire profundă lovindu-mă de birocrații care nu ar trebui să existe, am speranța că în România va fi mai bine. Dar fiecare trebuie să contribuim la această schimbare, pentru că schimbarea vine din noi înșine.'

Prin această mărturisire, dar și prin melodia sa, ce cuprinde versuri care slăvesc frumusețea României, Jessie Baneș demonstrează că, dincolo de colbul dezamăgirii și frustrării profunde, provocate de piedicile puse de birocrație și de lipsa de deschidere a unora, încrederea și speranța în România strălucitoare și autentică, dar și în puterea poporului român, rămâne de nezdruncinat în inima sa.