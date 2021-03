Judecătoarele Andreea Ciucă și Dana Gîrbovan îl apostrofează pe Klaus Iohannis: Acum nu ne mai place independența justiției?

Judecătoarele Andreea Ciucă și Dana Gîrboveanu au catalogat ca fiind periculoase declarațiile președintelui Klaus Iohannis legat de clasarea dosarului 10 august.

„Asemenea declaratii constitutie pur si simplu o anihilare a independentei justitiei. Tineti minte ca pe parcursul modifiarilor la legile justitiei, in perioada 2017-2018, cei ce sunt la putere au acuzat ca independenta magistratilorr nu este asigurata. Acum roata s-a intors si nu mai trebuie această independență? I se cere ministrului justiției să găsească soluții privind o hotărâre definitivă", a zis Andreea Ciucă. „Este o chestiune care are mai mult de 100 de ani vechime aceasta separatie a puterilor si independenta judecatorilor. Adica lasa-i sa-si faca treaba fara a plana asupra lor tot timpul o sabie a lui Damocles", a adăugat aceasta.

Dana Gîrbovan a declarat: „Creeaza presiune la nivelul sistemului judiciar. Hotararea nu este inca motivata. Judecatorul inca nu a terminat munca in dosar, avand aceasta motivare de facut in presiunea extraordinara in care se afla. Astfel de mesaje transmit un mesaj pentru viitor, ce fel de justitie ne dorim, ca judecatorul sa se uite imprejur sa se gandeasca ce hotarare ar crea o emotie mai putin puternica, ca un fel de sondaj de opinie ca sa se protejeze, sau sa dea o hotarare in baza actelor de la dosar? Va doriti o justitie populara sau una a legii? Ce ar tebuie sa faca ministrul Justitiei intr-un stat de drept, sa explice presedintelui si premierului ca un ministru al justitiei nu poate sa explice el o hotarare data de un judecator si o ordonanta de clasare data de un procuror. Un astfel de precedent ar fi foarte grav"