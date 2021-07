Judecatorii anuleaza decizia de revocare din functie a medicului Mircea Beuran. Spitalul Floreasca, obligat sa-i plateasca salariile

Tribunalul Bucuresti a admis in parte, joi seara, 12 noiembrie, cererea chirurgului Mircea Beuran care solicita sa fie repus in drepturi dupa ce a fost demis din functia de sef al Sectiei clinice de Chirurgie generala III din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti. Medicul a fost demis din aceasta functie dupa ce o femeie a luat foc pe masa de operatie de la Spitalul Floreasca.

Din noiembrie si pana acum, medicul Beuran nu a fost repus in functie! Potrivit minutei, instanta a anulat decizia de revocare a lui Beuran, incepand cu data de 7 ianurie 2020. Judecatorii au obligat Spitalul Clinic de Urgenta - Floreasca Bucuresti sa-i plateasca chirurgului o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si actualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, de la data revocarii 7 ianuarie 2020 si pana la data de 5 iunie 2020, data incetarii contractului de administrare.

Tribunalul Bucuresti a respins restul cererilor lui Beuran, inclusiv cea de a fi reintegrat in postul si functia de sef al Sectiei clinice de Chirurgie generala III. Decizia poate fi contestata cu apel. Minuta instantei, la finalul articolului. Ministerul Sanatatii a anuntat la inceputul anului sanctiunile decise in cazul pacientei incendiate pe masa de operatie la Spitalul Floreasca din Capitala. Astfel, medicul Mircea Beuran a fost demis de la sefia Sectiei de Chirurgie, ancheta Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti aratand ca a fost vorba de o eroare umana a echipei medicale.

Ministerul spune, intr-un comunicat, ca ancheta spitalului a relevat ca Beuran a incalcat 10 obligatii din cele 33 asumate prin contractul de administrare a sectiei, motiv pentru care conducerea unitatii spitalicesti a decis demiterea lui. De asemenea, Inspectia Sanitara a sanctionat cu amenzi unitatea spitaliceasca, pentru neregulile gasite, cat si intreaga echipa care a participat la interventia chirurgicala - de la asistent, pana la conducatorul echipei. Totalul amenzilor date este de 30.000 de lei, 20.000 de lei pentru spital si 10.000 de lei care se impart intre membrii echipei medicale.

In ce-l priveste pe Beuran, desi protocolul operator e semnat de el, fapt ce indica prezenta in sala la momentul incendierii pacientei, acesta a declarat presei ca nu se afla in sala si a intervenit dupa incident. Pacienta avea 66 de ani si suferea de cancer pancreatic. A murit pe 29 decembrie, la o saptamana de la incidentul din sala de operatie. Ea a suferit arsuri pe 40% din corp. Amintim ca incidentul a fost tinut sub tacere si a ajuns in atentia publica dupa ce a fost dezvaluit de deputatul USR Emanuel Ungureanu. La acel moment ministrul Sanatatii a spus ca si el a aflat abia dupa 5 zile, dupa ce a inceput sa puna intrebari.

Acreditarea Spitalului Floreasca a fost suspendata la finalul lunii decembrie tocmai pentru ca incidentul nu a fost raportat, asa cum trebuia, la Agentia Nationala de Management al Calitatii in Sanatate. Medicul Oprita a precizat, luni, ca a avut loc chiar dimineata o intalnire cu reprezentantii ANMCS si ca managementul Spitalului a depus planul de conformare necesar pentru redobandirea acreditarii. Astfel, pana pe 13 ianuarie Spitalul trebuie sa implementeze planul la nivelul unitatii dupa care va urma o luna de monitorizare la sfarsitul careia ANMCS va evalua modul in care se respecta revizuirile adoptate.

Minuta instantei:

"Admite in parte actiunea. Anuleaza decizia nr. 1/06.01.2020 emisa de parata si art.1 alin.1 din Decizia nr. 23/07.01.2020 emisa de parata, prin care s-a dispus revocarea reclamantului din functia de sef al Sectiei clinice Chirurgie generala III din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti, incepand cu data de 07.01.2020. Obliga parata la plata catre reclamant a unei despagubirii egale cu salariile indexate, majorate si actualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul de la data revocarii 07.01.2020 si pana la data de 05.06.2020, data incetarii contractului de administrare in temeiul art.184 alin.1 lit. i din Legea 95/2006.

Respinge capetele de cerere avand ca obiect reintegrarea reclamantului in postul si functia detinute anterior revocarii, si obligarea la plata despagubirilor egale cu salariile indexate, majorate si actualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat pe perioada 06.06.2020 si pana la reintegrarea in functie, ca neintemeiate. Respinge cererea reconventionala, ca neintemeiata . Cu apel in 10 zile de la comunicare,care se depune la Tribunalul Bucuresti -Sectia a VIII a. Pronuntata azi 12.11 .2020, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin grefa instantei," este minuta Tribunalului Bucuresti, conform portalului instantelor.