"Jurnal de pandemie" de Octavian Hoandră publicată și în Franța!

Cartea jurnalistului clujean Octavian Hoandră a fost publicată de editura franceză Edilivre și se găsește în librăriile din Hexagon.

Traducerea cărții în limba franceză include o referință semnată de criticul de artă și scriitorul Jean-Pierre Bonnel: "Există mult Voltaire în această carte și Diderot, deci Iluminism. Mai mult, scriitorul pronunță acest cuvânt vizavi de întâlnirea sa cu Gérard Depardieu: „... un munte de talent și cultură, un om care pare să provină adintr-o epocă iluzorie a Iluminismului, cu un umor sănătos și cu o căldură inimaginabila a sufletului. "Acest portret cald, îl adresez fără ezitare lui Octavian Hoandra?!"

Cartea lui Octavian Hoandra "Jurnal de pandemie" a fost lansata oficial in Romania in urma cu un an, in septembrie 2020, la Clubul Diplomatilor din Bucuresti, in fata unui public numeros format din politicieni, jurnalisti, oameni de afaceri, vedete radio si TV... Ideea volumului s-a nascut in timpul carantinei generale din perioada martie-iunie 2020, jurnalistul clujean scriindu-l in serial initial in ZIUANEWS, episoadele putand fi gasite pe siteul nostru. Amanunte de la lansare AICI.