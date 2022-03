Justin Trudeau criticat de europarlamentari pentru încălcarea drepturilor omului: "Sunteți o rușine pentru orice democrație!"

Justin Trudeau, premierul Canadei, a avut parte de reproșuri grele din partea unor europarlamentari, nemulțumiți de cum a gestionat protestele camionagiilor din Ottawa (Convoiul Libertății), informează Toronto Sun.

Mai exact,Trudeau este acuzat de încălcarea drepturilor civile și a interzis protestele împotriva restricțiilor din timpul pandemiei. Europarlamentarii spun că s-a folosit în mod abuziv de legea care gestionează situațiile de urgență și a contribuit masiv la criza economică a Canadei, înghețând conturile bancare celor care au „îndrăznit" să protesteze.

„Un prim-ministru care admiră în mod deschis dictatura chineză, care calcă în picioare drepturile fundamentale persecutându-și și criminalizându-și proprii cetățeni drept teroriști doar pentru că au îndrăznit să facă față concepției sale pervertite despre democrație, nu ar trebui să i se permită deloc să vorbească în această casă. Domnule Trudeau, ești o rușine pentu orice democrație", a declarat europarlamentarul german Christine Anderson, în plenul Parlamentului European, menționează sursa citată.

De asemenea, critici i-a adus și europarlamentarul Bernhard Zimniok, cel care nu a permis ca premierul Trudeau să aibă „drept la replică". Oficialului canadian i s-a reproșat că a instigat Poliția să ia măsuri abuzive împotriva propriilor cetățeni. „Să nu acordăm timp de cuvânt în această casă a democrației unui astfel de om", s-a exprimat europarlamentarul Zimniok, potrivit The Globe and Mail.

Europarlamentarul român Cristian Terheș a refuzat să participe la sedința în care a fost prezent Trudeau, menționând că nu poate primi „lecții de democrație" de la premierul Canadei, care este fan al dictaturii din China și încalcă drepturile oamenilor. „Am refuzat sa validez prin prezenta mea impostura premierului canadian Justin Trudeau, care a tinut un discurs in fata Plenului Parlamentului European pe data de 23.03.2022, motiv pentru care nu am fost in sala cand acesta a vorbit", a anunțat prin intermediul Facebook, europarlamentarul român Cristian Terheș.