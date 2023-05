''Klaus, sindicaliștii și rotativa!'' Film cu buget redus, regie mediocră și actori slabi

În excursia de lux din America de Sud, Klaus Iohannis fiind relaxat dar și inspirat de autoritatea președinților sud-americani asupra guvernelor din țările lor, a dat dispoziții exprese în sensul amânării sau blocării așa-zisei rotative.

A realizat Klaus al nostru că venirea lui Ciolacu în funcția de premier, are drept consecință directă transformarea sintagmei #GuvernulMeu în #GuvernulAltora. Singura idee care le-a venit celor ce-l deservesc pe președinte a fost generarea unor mișcări sociale sub pretextul cărora să se blocheze negocierile politice, iar pentru că liderii sindicali din învățământ au fost alocați de câțiva ani sub autoritatea lui Iohannis (ca să-și poată realiza proiectul România Educată), au decis să inițieze pașii pentru #Greva Profesorilor.

Știți ce s-a petrecut în ultimele săptămâni, eu vă reamintesc doar faptul ciudat că profesorii ce defilau pe lângă Parlament au refuzat să se alăture protestatarilor ce doreau să blocheze adoptarea PLX-urilor din PNRR. De-atunci mi-a fost clar că liderii sindicali din învățământ joacă după o regie scrisă acolo de unde-și iau și ordinele operative, adică prin ''păduri''. Apoi, respectând calendarul grevei, bine suprapus cu cel al rotativei, au curs evenimentele ce urmau să ducă la blocarea acesteia, fapt reușit abia în această dimineață. Iohannis și-a intrat în rol doar atunci când, ieșind din muțenie, a declarat că sprijină greva profesorilor. În urmă cu 6 zile, pe când Iohannis se pregătea pentru a doua apariție în film, ca să ceară el însuși amânarea rotativei, Ciolacu (bine sfătuit!) i-a luat fața și a solicitat chiar el stoparea negocierilor din coaliție până la rezolvarea cererilor sindicaliștilor. Între timp, pentru a sugera că nu Iohannis este cel ce a forțat greva profesorilor, regizorii au distribuit-o în film și pe profesoara Carmen Iohannis, ce-a anunțat țara (deși n-a întrebat-o nimeni!) că ea nu susține greva. Klaus, actorul principal, a plusat și el anunțând că rotativa va merge conform calendarului, dar a fost apoi pus în dificultate ieri prin vizita comună cu președintele Germaniei la un liceu din Sibiu, unde a spart și el greva, chemând de-acasă profesorii și copiii distribuiți în roluri de aplaudaci, în ''Lumea minunată a familiei Iohannis''. Regizorii însă forțează, deoarece azi trebuia să demisioneze Ciucă, iar operațiunea #GuvernulMeu versus #GuvernulAltora risca să se fâsâie, și îi oferă aseară personajului Klaus replica (nepotrivită cu decorul și acțiunea, dar necesară) conform căreia rotativa trebuie amânată până la rezolvarea problemelor din învățământ. Adică până la Paștele Cailor!

O să vă întrebați de ce azi liderii PSD-PNL-UDMR nu și-au văzut de calendar, demarând rotativa, ignorând cererea lui Iohannis, că doar au majoritate parlamentară, punând însă ca primă prioritate pentru guvernul Ciolacu rezolvarea problemelor profesorilor. E limpede că aceleași posibilități sunt și azi și peste patru zile, când noul guvern ar fi funcțional. Răspunsul e simplu, le e frică de dosarele de șantaj asupra lor, păstrate în dulapurile regizorilor lui Iohannis, și-atunci stau cuminți și așteaptă să vadă ce replici le vor fi alocate peste weekend în filmul pentru proști, ''Klaus, sindicaliștii și rotativa''.

În mod normal m-aș fi distrat cumva și eu urmărind desfășurarea, m-a deranjat însă distribuirea în film a unor jurnaliști, ce-au acceptat în mod voluntar sau naiv să facă figurație în sprijinul lui Iohannis, validând acțiunea unor sindicaliști ce și-au pierdut libertatea și n-au mai reprezentat demult în mod legitim și responsabil profesorimea din țară. Țară slabă, politicieni slabi, presă slabă!

Cozmin Gușă

P.S. Știți de ce era atât de vesel Iohannis aseară?!

Pentru că, #GuvernulMeu Ciucă a trecut HG de prelungire cu 15 ani a licenței OMV Petrom, până-n 2042 deci (!), pentru extracția de petrol și gaze. Au trecut-o la documente confidențiale, ca să nu se mai blocheze prin scandal de presă, ca data trecută. Iohannis știa deja că nu va fi ultima ședință a #GuvernuluiMeu, dar nici n-a vrut să riște și să se trezească luat-la-bețe de către verișorii lui de la Viena, pe motiv că nu le-a rezolvat problema.

Vedeți așadar cât de greu o duce Iohannis, n-a fost suficient că le-a dat cadou de 700 de milioane de euro austriecilor prin scutirea de plata taxei de solidaritate, cei care ne-au refuzat la Schengen mai vor. Mai vor pentru că mai trebe și pentru că se poate! Ei știu bine că Klaus e președintele lor în "Țara lui merge-bre!"