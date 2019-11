Liviu Nistoran, "un om nou la vremuri noi", traseist contra functii!

Traseismul e in floare in aceste zile de degringolada politica. Nu numai tradarile la care am asistat in ultima vreme au avut impact asupra situatiei politice, dar, odata cu luptele pentru guvernare, si "schimbarile de culoare" contra functii.

Un exemplu de "om noiu" este si Liviu Nistoran, care a fost mai intai PD, apoi PNL in guvernarea Tariceanu, apoi iar PD, apoi ALDE in guvernarea PSD - ALDE. A fost sef la ANCOM, apoi, mai nou, la Romgaz, pentru ca acum sa ajunga la Hidroelectrica, cu o "noua gandire liberala".