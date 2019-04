Lovitura dura pentru DNA! Mai multi inculpati au fost achitati

Zece inculpati in dosarul in care fostul sef al Politiei Romane, Liviu Popa a fost trimis in judecata pentru fapte de coruptie au fost achitati in prima instanta de catre magistratii Curtii de Apel Timisoara.

Dosarul, in care procurorii anticoruptie din Oradea au sustinut ca, la Inspectoratul de Politie Bihor, se dau spagi pe banda rulanta, inclusiv sub forma de cozonaci si placinte. In alta ordine de idei, magistratii Curtii de Apel Timisoara i-au achitat pe fostul sef al Politiei Romane, Liviu Popa, dar si pe ceilalti noua inculpati pe motiv ca faptele de care erau acuzati ori nu sunt prevazute de legea penala, ori nu au insemnat incalcarea legii. Printre cei acuzati de luare de mita a fost si fostul sef al politiei Beius, Remus Indrei, care a povestit despre abuzurile la care a fost supus in timpul anchetei de catre procurorii de la DNA Oradea, condusi de Ciprian Man.

Dosarul a inceput de la denuntul unei persoane cercetate in alta cauza, care a declarat ca le-ar fi dat mita lui Liviu Popa si Remus Indrei mobilier si materiale de constructii in valoare de cinci mii de euro, in schimbul protectiei. Alaturi de cei doi au fost acuzate alte sapte persoane din politie si alte institutii publice din Bihor, dar si un judecator. Printre acestea s-a aflat si Gheorghe Bat, fost sef al postului de Politie Pietroasa, care a murit inainte de inceperea procesului.

Remus Indrei, fostul sef al politiei Beius, considera ca intreg dosarul constituie o inscenare pusa la cale de fostul procuror sef al DNA Oradea, Ciprian Man. Liviu Popa, fostul sef al Politiei Romane, si judecatorul Ovidiu Galea au primit in acest dosar cate un avertisment pentru ca ar fi ascuns in declaratii faptul ca fac parte din Masonerie.