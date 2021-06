Lucruri ciudate se întâmplă în miezul Pământului. Un fenomen necunoscut din manta înlătură căldură din interior!

Miezul solid de fier al planetei noastre crește mai repede pe o parte decât pe cealaltă din motive necunoscute și face asta încă de când a început să se solidifice din fier lichid în urmă cu peste jumătate de miliard de ani, potrivit unui nou studiu publicat de seismologii de la Universitatea Berkeley din California.

Creșterea mai rapidă înregistrată sub Marea Banda din largul Indoneziei nu a făcut însă ca miezul să fie asimetric. Gravitația distribuie uniform noua masă - alcătuită din cristale de fier formate pe măsură ce fierul lichid se solidifică - și menține un miez interior sferic ce crește în medie cu un milimetru pe an. Însă creșterea disproporționată de pe o parte sugerează că un fenomen necunoscut din miezul exterior sau mantaua Pământului înlătură căldură din miezul interior într-un ritm mai rapid decât pe partea opusă aflată sub Brazilia.

Răcirea mai repede pe o parte ar accelera cristalizarea fierului și creșterea miezului interior pe partea respectivă. Acest lucru are implicații importante pentru câmpul magnetic al Pământului și istoria sa deoarece convecția din miezul exterior, alimentată de eliberarea de căldură din cel interior, creează dinamul care generează câmpul magnetic care ne protejează de razele și particulele solare periculoase. Creșterea asimetrică a miezului interior explică un mister vechi de trei decenii - că fierul cristalizat din miez pare să fie aliniat preferențial de-a lungul axei de rotație a Pământului mai mult în partea de Vest decât în Est deși logic ar fi ca aceste cristale să fie orientate aleatoriu, scrie Phys.org.