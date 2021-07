Miliardarul Richard Branson verifica din spatiu daca Pamantul e rotund ca sa incheie o importanta teorie a conspiratiei

Miliardarul Richard Branson se va urca duminica, 11 iulie, in racheta SpaceshipTwo Unity din desertul New Mexico si va porni catre marginea spatiului la 89 de km altitudine. Alaturi de Branson vor fi cinci specialisti, iar Dave Mackay va fi pilotul principal.

UPDATE: Primul zbor spaţial al Virgin Galactic cu echipaj complet în vehiculul VSS Unity, din care face parte şi fondatorul companiei, Richard Branson, a fost amânat 90 de minute din cauza condiţiilor meteorologice.

Mizele calatoriei istorice sunt, dincolo de progresul tehnologic, si economice, intrucat dau startul turismului spatial. In acelasi timp, calatoria spatiala va pune capat si unei controverse determinata de o importanta teorie a conspiratiei conform careia Pamanatul ar fi plat si nu rotund. Se vor realiza imagini din spatiu de la o inaltime suficienta care va permite sa se observa curbura Terrei.

Naveta SpaceshipTwo Unity apartine companiei Virgin Galactic. La bordul avionului spatial suborbital se va afla pentru prima data un efectiv complet: doi piloti, trei angajati ai Virgin Galactic si Richard Branson, fondatorul miliardar al companiei, in varsta de 70 de ani, care a investit 16 ani din viata si peste 1 miliard de dolari pentru a face, in sfarsit, scurta calatorie pana la marginea spatiului. El va fi insa primul om care ajunge in spatiu fara o pregatire prealabila in domeniu: va fi primul turist spatial.

Richard Branson este un om de afaceri, investitor, filantrop britanic si se numara printre cei mai bogati oameni din Regatul Unit. Richard Branson si-a programat zborul catre limita spatiului cu noua zile inainte ca un alt miliardar, Jeff Bezos, sa ajunga pentru prima data in spatiu cu racheta sa Blue Origin. Bezos va zbura pe 20 iulie, cand se implinesc 52 de ani de cand omul a pasit pe Luna. Fondatorul Amazon va urca la 107 km altitudine si va transmite, de asemenea, imagini cu Terra.