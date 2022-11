Ministrul Sănătăţii despre dozele de vaccin anti-COVID care au expirat şi care vor expira: Cel mai ieftin e casarea, problema e costul vaccinului pierdut

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a precizat că în total sunt 6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, în România, care au expirat sau care vor expira, acestea urmând să fie casate.

Rafila a adăugat că a reuşit să negocieze ca, în loc de 11,2 milioane de doze câte erau în contract de cumpărat de la compania Pfizer, România să achiziţioneze doar 3 milioane de doze.

Alexandru Rafila a declarat, duminică seară, la Antena 3, că problema nu este casarea dozelor de vaccin anti-COVID, ci costul vaccinului pierdut, casarea fiind cea mai ieftină.

"Cel mai ieftin e casarea. Pentru 3 milioane de vaccinuri, casarea înseamnă câteva sute de mii de lei, deci nu este o sumă foarte mare. Problema este costul vaccinului pierdut. Avem 3 milioane de doze care au expirat. Mai avem 3 milioane de doze care vor expira pana la sfârşitul anului, deci 6 milioane de doze. Problema noastră este că încă mai avem în depozite vaccinuri care vor expira în anul care urmează", a explicat Rafila.

Ministrul Sănătăţii a dezvăluit că a reuşit ca în urma negocierilor să reducă numărul dozelor pe care România le va achiziţiona în acest final de an.

"Este clar că chestiunea asta trebuie să înceteze şi noi am avut o negociere foarte insistentă, atât cu producătorii, cât şi cu Comisia Europeană. Din cele 11,2 milioane de doze pe care trebuia să le mai cumpărăm în acest an de la compania Pfizer, probabil că vom lua, în acest an, doar 3 milioane. O cantitate limitată este bună pentru că este la fel ca şi gripa. 3 milioane e o cantitate limitată pentru că dacă îi iau în considerare pe cei care au făcut doza booster şi vor să facă încă o doză sau o parte dintre cei care au făcut două doze mai vor să se vaccineze, cam acolo suntem, la 3 milioane", a declarat Rafila.

Întrebat cu ce vaccin ar trebui să se mai vaccineze românii împotriva COVID-19, Rafila a explicat că noul vaccin va sosi în cursul acestei luni.

"Pentru doza a treia şi doza a patra trebuie să se vaccineze cu vaccinul nou. Sper să vină în cursul acestei luni. A fost foarte dificilă negocierea de reducere a cantităţii de la 11,2 milioane, la 3 milioane", a adăugat Alexandru Rafila.