Mistreții au ajuns sa fie vânați in zonele populate ale Bucureștiului. Pădurea Băneasa a devenit un loc periculos cu animale salbatice agresive

Daca urșii au ajuns sa viziteze frecvent orasele si statiunile de munte, mistretii sunt deseori vazuti la periferiile localitaților de șes. Dar nimeni nu și-a închipuit ca mistretii vor ajunge sa fie vanati in Bucuresti, in zone populate. Ministrul Mediului Tanczos Barna a declarat recent ca "ne vom trezi cu ursul in Cismigiu!" Până atunci iata ca ne-am trezit cu mistretul in Pipera, in Padurea Baneasa.

Imaginile au fost surprinse de politiciana Simona Man ieri dimineata la ora 9:49 pe strada Erou Iancu Nicolae langa Academia de Politie, la drumul mare. In poze se vede cum trei persoane, despre care se presupune ca ar putea fi padurari la o interventie, scot din pădure un mistret mort. In caz ca nu ar fi pădurari sau vanatori autorizati inseamna ca populatia din zona a pornit "pe haiducie" sa vâneze animalele salbatice care au invadat Bucurestiul. Sunt nedumeriri la care trebuie sa raspunda autoritatile, deocamdata este secretomanie si se doreste musamalizarea cazului. Zona in care a aparut vânatul este in Sectorul 1, dar nu e cazul s-o intrebam și pe Clotilde Armand pentru ca ea nu a fost in stare nici macar se rezolve problema sobolanilor, daramite a mistretilor.

Simona Man, cunoscut om politic, fost sef al Agentiei Nationale de Turism si fost secretar de stat la Ministreul Agriculturii, ne-a declarat: "Nu mi-a venit sa cred cand am vazut dimineata la drum scena asta, am oprit sa fac pozele... Chiar asa s-a ajuns sa intre mistretii in Bucuresti?! Ce fac cei de la Romsilva? Este o zona populata, e o zona de agrement, sunt bucuresteni in padure, la plimbare, la alergare, copii... E langa Academia de Politie, dar nu e departe nici de Ambasada SUA. Ma intreb, daca au ajuns mistretii in Bucuresti de foame inseamna ca cineva fura hrana sau banii de hrana pentru animale. Nu mai zic ca sunt si purtatori de boli... Iar daca dai noaptea cu masina peste un animal din asta praf te faci!"