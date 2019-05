Motivele pentru care Cozmin Gușă îl dă în judecată pe Elan Schwartzenberg

Acționarul Realitatea TV, Cozmin Gușă a declarat că acțiunea penală pe care Elan Schwartzenberg a făcut-o împotriva sa, chiar dacă este bazată pe nimic, fiind de la cap la cap doar o minciună, afecteză atât prestigiul său public și credibilitatea, dar mai ales a trustului de presă Realitatea.

La rândul său, Cozmin Gușă a anunțat că îl dă în judecată pe Elan Schwartzenberg! Într-o intervenţie la Realitatea TV, Guşă a mai precizat că avocaţii săi l-au sfătuit să-l reclame şi penal. Gușă susține că omul de afaceri i-a afectat dreptul la viață privată, la demnitate și la propria imagine prin formularea unei plângeri penale împotriva sa și transmiterea acesteia în vederea promovării în mediul virtual. Prin urmare, cere instanței să-l oblige pe Schwartzenberg să plătească o sută de mii de euro. Mai mult decât atât, Gușă solicită ca omul de afaceri să fie obligat să-i ceară public scuze, să suporte cheltuielile de judecată și să publice hotărârea judecătorească ce va fi pronunțată în acest proces.

Procesul a fost deschis de Cozmin Gușă la Tribunalul Capitalei. "Este vorba deocamdată de o plângere în civil, dar care va stabili și fapta extrem de gravă pe care a produs-o fugarul Elan. Avocații m-au sfătuit să fac și o plângere în penal. Nu e felul meu să fac asta, dar chiar și această judecată în civil, la modul legal și simbolic, va pune treburile unde sunt ele. Aberațiile scrise de Elan Schwartzenberg în acea plângere penală, sigur că dacă am fi fost în condiții normale, în politică sau în altă parte, necesitau doar un răspuns. Așa, fiind o acțiune penală pe care el a făcut-o, chiar dacă este bazată pe nimic, fiind de la cap la cap doar o minciună, afecteză atât prestigiul meu public și credibilitatea mea, dar mai ales a televiziunii unde muncim cu toții, cea mai corectă din România și nu mă feresc să spun acest lucru, care a și fost admnistrată corect, însă care are mulți dușmani politici în coastă. Printre ei se află și Liviu Dragnea, partener de afaceri cu Elan, alături de alt fugar care a fost adus în țară, Mazăre", a spus Gușă.

"După cum am mai spus-o, această posibilitate de a se exprima în spațiul public și de a depune plâgeri penale, este o mare palmă dată statului român. Un stat român care, în condițiile în care un asemenea om ce poate fi descris ca un fugar bănuit de crimă, să mai facă asemenea scamatorii, în folosul partenerilor săi politici sau de altă natură, asta este de nepermis. Și de aici vedem slăbiciunea statului român. Ăsta este motivul pentru care, ca să compenzez acastă slăbiciune am recurs la această acțiune în justiție, în care i-am cerut 100 de mii de euro despăgubiri, am și plătit taxa de timbru. Dar, nu doar banii sunt importanți aici, pe lângă această amendă pe care va trebui s-o plătească fugarul Schwartzenberg, am cerut mai mult decât atât, mai exact, scuze publice din partea lui și publicarea faptului că va pierde acest proces la fel cum a publicat și denigrarea la adresa mea", a afirmat Cozmin Gușă.

"De ce am spus că este un fapt foarte grav? Cum tu, stat român, nu-l cauți pe acest om, cercetat în mai multe dosare, bănuit de crimă, un om care, în cârdășie cu Liviu Dragnea și cu Radu Mazăre, a participat, dovedit, la devalizări, a fost recunoscut de Mazăre drept coordonator al investițiilor lui, fie din Brazilia sau Madagascar, iar statul român nu verifică milioanele de euro, din zona Constanței, mulți bani fiind de la stat, bani care fug către Israel sau Madagascar. De ce nu face statul român demersuri în plus să îl aducă în țară pe Elan, ca să răspundă în fața instanțelor, pentru ceea ce a făcut și mai face în continuare?", a precizat consultantul politic.

"Este un lucru care pe mine m-a revoltat și pe care nu pot să-l accept! Am vorbit în ultima vreme de această mafie de la Constanța, care este continuă și simplul motiv că, vezi Doamne, dacă ești cetățean israelian poti face orice în lumea asta, că nimeni nu face demersuri să te aducă în țară, este mult prea puțin, este și ilegal, fiind o rușine pentru statul român. Pentru că de asta se prevalează și el și alții. Există o așa-zisă cutumă că statul Israel nu participă la aducerea în fața justiției a cetățenilor care sunt acuzați, chiar dacă Elan Schwartzenberg este bănuit de crimă dar și alte matrapazlâcuri. În tot acest timp, în care statul Israel nu îl îndeamnă să vină în România, statul român nu face nici el demersuri, Elan iese în public, face plângeri penale, bazate pe nimic, înșiră minciuni, presa îl preia și astfel creează prejudiciu în timp real, atât la adresa mea, dar și unor companii de mare credibilitate cu este trustul de presă Realitatea", a mai spus Cozmin Gușă.

Acesta a mai precizat că Elan Schwartzenberg a avut o creanță falsă asupra Realitatea TV. "Este vorba de o firmă din Ungaria, pe care o administra cu alți oameni și caree, nici mai mult nici mai puțin, pretindea o sumă de 100 de milioane de euro, pe care o avea ca și creanță la Realitatea. Între timp, în justiție s-a dovedit că a fost o minciună, iar acea creanță a fost creată artificial, deci practic nu există. Creanța în baza căreia Elan și-a permis această plângere penală este un fel de împrumut, în nume personal, către Realitatea Media, în perioada în care Schwartzenberger zicea că era patron, dar nu era, pentru că nici Vântu nu era, așa de încurcate erau treburile. Mai mult, acel împrumut era suspectat că a venit de la Codruț Marta, bani pe care acesta îi făcea din evaziune. Același Marta, referitor la care Schwartzenberg este bănuit că a ar fi înfăptuit crima. Un Codruț Marta despre care nu se știe dacă mai este sau nu în viață. A fost, n-a fost declarat mort, tocmai că este un joc din fostul stat paralel cu care Elan, Dragnea și alții se consultau, apropo de Coldea. De aici, această încrengătură și lipsă de reacție a statului român îi aduce în poziția să atace o instituție de presă precum Realitatea, extrem de neconvenabilă pentru ei. Această lipsă de reacție a statului permite atacul asupra mea și asupra Realitatea Media", a încheiat Cozmin Gușă.