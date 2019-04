Îngerii care au descoperit leacul pentru cancerul la sân, colon și piele!

Acestia sunt „Ingerii" care au descoperit leacul pentru cancerul la san, colon si piele. Oamenii de stiinta de la Universitatea din Granada au patentat un medicament de tratare a celulelor canceroase stem din san.

Componentele medicamentului descoperit de ei au redus activitatea celulelor canceroase cu 50% in numai 41 de zile de la inceperea tratamentului. Tratamentul era aplicat de doua ori pe saptamana soarecilor ce sufereau de tumoare indusa. Aceasta descoperire extrem de importanta apartine grupurilor de „Cercetare si Dezvoltare" condus de Joaquin Campos Rosa si „Terapii avansate ale diferentierii, regenerarii si cancerului" condus de profesorul Joan Antonio Marchal Corrales.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui medicament este ca nu este deloc toxic. In ciuda faptului ca soarecii au primit o doza ridicata, nu a fost inregistrat niciun efect advers. Mai mult, medicamentul poate fi produs in cantitate mare astfel incat sa poata ajunge rapid in farmacii si cumparat de cei care au nevoie. Cei de la UGR s-au mobilizat si in numai 5 zile au putut produce cantitatea ceruta. Vaccinul împotriva cancerului este speranța multor oameni. Astfel, după ce a fost anunțată „formula minune", care poate elimina tumorile, cercetătorii au testat-o pe șoareci. Rezultatul este mai mult decât satisfăcător.

Studiul efectuat de cercetători de la Stanford University School of Medicine arată că injectarea a doi agenți imunostimulatori, în cantități minuscule, direct în tumorile solide ale șoarecilor pot elimina toate urmele de cancer. Astfel, acest vaccin ar putea fi cea mai la îndemână soluție a omenirii. Metoda funcționează pentru multe tipuri diferite de cancer, chiar și în cazul tumorilor apărute spontan. Cercetătorii cred că aplicarea locală a cantităților foarte mici din acești agenți ar putea servi ca o terapie rapidă și relativ ieftină în combaterea tumorilor.

În plus, șansele să existe efecte secundare după aplicarea terapiei sunt foarte mici. Aceast vaccin ocolește nevoia de a identifica obiective tumorale specifice imunității și nu necesită activarea en-gros a sistemului imunitar, ori personalizarea celulelor imunitare ale pacientului. Unul dintre cei doi agenți este deja aprobat pentru utilizare la oameni, în timp ce celălalt a fost testat pentru uz uman în mai multe studii clinice independente. Un studiu clinic a fost lansat în ianuarie și a testa efectul tratamentului la pacienții cu limfom.