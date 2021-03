Nicusor Dan taie lumina in Bucuresti intre 22,00-5,00 ca sa faca economie, dar nu reduce impozitele si taxele si nu da caldura si apa caldă!

Mai multi utilizatori ai retelei de socializare Facebook s-au plans ca in Bucuresti, dupa ora 22,00 noaptea si pana la 5,00 dimineata (adica in intervalul orar in care nu este permisa deplasarea persoanelor fara declaratie pe proprie raspundere cu un motiv intemeiat) se diminueaza mult iluminatul public stradal, limitat la un stalp din trei sau chiar mai rar, sau in anumite zone chiar se intrerup becurile de tot.

Situatia a fost raportata mai intai in zonele periferice ale Capitalei, in cartierele mai marginase fiind aproape de bezna, apoi, de vreo doua zile, masura s-a extins si in cartierele din zona a II-a, la limita cu zona I, centrala. O parte din cei care au anuntat situatia pe Facebook considera ca aceasta aminteste de dictatura comunista, cand nu exista aproape iluminat stradal, altii spun ca e o masura buna, ca daca tot sta lumea in case sa se faca economie la bugetul Capitalei. Problema este, insa ca primaria si primarul Nicusor Dan nu au anuntat nimic, la fel, nici guvernantii, in caz ca masura e de la ei.

"Nu stiu dacă au observat și altii, cam tot orasul e in bezna, pe unde am umblat eu în ultimele două zile Crangasi, Rahova, Militari, Mosilor, Dristor, Berceni iluminatul stradal a fost redus considerabil, abia mai circula cate un troleu zici ca e oras parasit, cred ca ne pregatesc astia psihologic cu inchisul luminilor ca pe vremuri", spune un comentator. "Eu zic ca e bine ca stia fac economie ca nu mai dam bani degeaba la bugetul local!", scrie un altul. "Nu mai dam, pe naiba! Pai fac economie dar impozite si taxe vor fi la fel, nu vom avea nici caldura si apa calda...", ii replica un altul. "O sa fie din ce in ce mai rau...", concluzioneaza o utilizatoare de facebook. "Dar Nicusor Dan a anuntat ceva? Câțu știe?", se intreaba o alta comentatoare. Iar acest gen de discutii se pot regasi in mai multe postari.