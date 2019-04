Noi schimbari in privinta ROBOR. Indicele ar putea fi inlocuit si pentru creditele in derulare

Noul indicator ce a inlocuit ROBOR-ul pentru creditele noi s-ar putea aplica si creditelor aflate in derulare, dupa ce Comisiile economica si de buget din Senat au votat un amendament in acest sens. Urmeaza ca proiectul sa fie discutat in Senat, ca prima camera sesizata, iar apoi va ajunge in Camera Deputatilor, decizionala.

Senatorul Daniel Zamfir, cel care a depus amendamentul, a declarat ca cei care au credite in derulare sunt discriminati si vrea sa faca dreptate. "O modificare foarte importanta la care am tinut foarte tare. Am stabilit si am votat in Comisia Economica ca noul indice al ROBOR-ului, acela bazat pe tranzactii, acesta real, sa se aplice si contractelor in derulare... Sigur, bancile se opun. E vorba de a face dreptate pana la capat in sensul ca, constatand ca indicele ROBOR, cel care a functionat pana acum era folosit in functie de cotatii, adica era unul, am spus noi incorect calculat, si am sesizat Guvernul Romaniei si Banca Nationala sa schimbe procedura de calcul. Ea s-a schimbat, numai ca s-a facut dreptate pe jumatate si anume noul indice ROBOR urmeaza se sa aplice creditelor de pe 2 mai incolo.

Ori prin acest amendament noi am stabilit ca si creditelor in derulare trebuie sa li se aplice noul indice intrucat am crea o discriminare fata de cei care au astazi contracte in derulare. Este nefiresc sa existe doi indici la care sa se refere ratele romanilor. Unul calculat incorect si unul calculat corect pe baza de tranzactii. Ca atare, toti beneficiarii de credite in lei si cele care sunt in derulare si cele viitoare vor beneficia de calculul noului indice in baza tranzactiilor de pe piata", a declarat presedintele Comisiei economice, industrii si servicii din Senat, Daniel Zamfir, citat de Agerpres.

Totodata, potrivit modificarilor aduse, institutiile de credit au obligatia ca in decurs de 60 sa adapteze contractul conform noilor dispozitii legale. Dupa expirarea termenului, prin notificare debitorului, efectele contractului sunt suspendate de drept pana la momentul adaptarii contractului. La finalul lunii martie Guvernul a modificat ordonantele 50 si 52, astfel ca indicele ROBOR, criticat in repetate randuri de guvernanti, a fost inlocuit.

Dupa ce a acuzat de nenumarate ori ca din cauza ROBOR romanii platesc rate mari la creditele in lei, Guvernul l-a inlocuit printr-o ordonanta de urgenta. Astfel, incepand cu 2 mai, creditele in lei cu dobanda variabila vor avea ca referinta un nou indice calculat in functie de tranzactiile bancare. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, un critic inversunat al ROBOR, a spus ca de acum nu vor mai exista discutii despre manipularea indicelui. Ministrul de Finante a explicat ca indicatorul va fi calculat la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice, astfel determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplica pentru trimestrul urmator datelor calculate.

Noul indice, a spus Teodorovici, se va aplica doar creditelor noi acordate populatiei. Pentru imprumuturile aflate in derulare, romanii pot depune, daca doresc, cereri de refinantare. "Incepand cu 2 mai 2019, noul indice se aplica exclusiv creditelor nou acordate populatiei, precum si refinantarii creditelor aflate in derulare. Va fi decizia fiecarui client care are un imprumut in lei sa faca sau nu o cerere de refinantare. La cererile de refinantare, institutiile bancare raspund in termen de 60 de zile de la data cererii formulate de clienti", a precizat Teodorovici.

Dar multi dintre romanii care au credite in lei nu vor putea apela la refinantare pentru a trece la noua varianta de calcul al dobanzilor la credite, ramanand la cea a ROBOR-ului. Printre acestia se numara cei care au luat imprumuturi prin programul Prima Casa, a declarat recent pentru Ziare.com analistul bancar Dragos Nichifor. "Exista o categorie de clienti captivi, care nu pot sa isi refinanteze creditele, si anume cei care au Prima Casa. Acolo nu exista legislatie care sa iti permita refinantarea creditului. Si vorbim de cel putin 200 de mii de clienti cu credite in lei, care nu pot sa isi refinanteze creditul, orice ar face, si sunt legati de ROBOR", ne-a spus Dragos Nichifor.

Analistul bancar a subliniat ca ceilalti romani care au credite in lei si au posibilitatea legala sa o faca ar putea sa nu apeleze la aceasta varianta pentru ca vor avea de suportat costuri bancare si notariale mari. "Ceilalti, daca gasesc optiunea de refinantare, au costuri suficient de mari incat sa fie o decizie greu de luat. De exemplu, ca sa refinantezi un credit ipotecar, unde ai ipoteca pe casa, doar costurile initiale cu banca si notariatul pentru a pune iarasi ipoteca se duc undeva cel putin la 2.500 de lei. Iar acest cost se va compensa in multe luni.

Daca sa zicem ca iti scade rata cu 50 de lei la refinantare, banii acestia, 2.500 de lei, ii compensezi in 50 de luni. Deci Guvernul a facut ceva ca peste 50 de luni incepi sa simti cei 50 de lei reducere. Si vorbim de 50 de luni in care se pot intampla multe, unele credite s-ar putea sa se si inchida natural", a precizat Dragos Nichifor.

Si, desi guvernantii au tot dat vina pe ROBOR pentru ratele mari pe care le platesc romanii la creditele luate de la banci, dupa noua varianta de calcul al dobanzilor la imprumuturi nu vor exista modificari substantiale. Mai exact, romanii vor scoate din buzunar aproximativ aceeasi suma pentru a-si achita ratele la banci. Analistul bancar Dragos Nichifor a declarat pentru Ziare.com ca diferenta dintre ROBOR si indicele de referinta calculat pe baza tranzactiilor efective, la care se vor raporta creditele in lei, este de aproximativ 0,5%.

"Tehnic, tot ce inseamna credite existente nu se modifica nimic. Promisiunea ca se duc ratele in jumatate, nu doar ca nu se duc in jumatate, ci nu se reduc nici macar cu 1%, deci nu se intampla nimic la creditele existente. La creditele nou acordate, poate va fi o diferenta intre ROBOR si noul indice de referinta, dar nu cred ca va fi suficient de mare incat sa genereze niste costuri cu mult mai mici clientilor.

Poate vorbim de o rata cu 10% mai mica, in niciun caz la jumatate cum anuntau ei. Diferenta intre ROBOR si indice este 0,5%. Si acest 0,5% inseamna cam 5% in rata. Deci, daca ai rata de 1.000 de lei si presupunem ca treci pe noul indice, probabil ca ar scadea rata la 950 de lei", a mentionat Dragos Nichifor. Si purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a atras atentia recent ca daca Guvernul va schimba modul de calcul al referintei pentru creditele in lei, romanii nu vor plati rate mai mici.