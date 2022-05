O inventie revolutionara da peste cap planurile globaliste. O firma franco-spaniola tocmai ce a produs combustibilul ieftin al viitorului!

O invenție care functioneaza perfect da peste cap planurile globaliste ale "green-deal". In plina criză energetică, o companie franco-spaniolă a produs mii de barili de petrol artificial si gaze intr-o instalatie extrem de eficienta: "Face in 48 de ore ceea ce natura a facut in milioane de ani!", spun inventatorii.

"Cei care au cumpărat mașini electrice ar trebui să le vândă imediat înainte ca acestea să devină nevandabile!", se arata intr-un reportaj al televiziunii TF1, care indeamnă: "Păstrați-vă mașinile pe motorină, cazanele cu petrol și centralele pe gaze, vă vor fi din nou utile!" Este vorba despre niste microalge care intr-un timp foarte scurt se multiplica si se descompun producand petrol artificial si gaze cu combustie perfect compatibile cu gazele naturale. Din petrolul sintetic se poate obtine apoi benzina si motorina prin mijloacele traditionale de rafinare. Practic, celebri "printi ai petrolului" vor intra in faliment.

Algele se pot multiplica la nesfarsit in tancuri speciale, daca se vor face mii de astfel de fabrici de combustibil practic nu va exista penurie sau criza, benzina si motorina devenind foarte ieftine si inepuizabile. "Miza financiară este imensă, iar marile companii petroliere nu se vor opri aici pentru că acest nou petrol îi îngrijorează. Să nu credem în bunăvoința politicienilor noștri, nu-i interesează! Ați auzit pana acum de aceasta inventie care cu adevarat revolutionara si ar fi combustibilul viitorului? Nu, bineînțeles că nu, sunt multe blocaje!", comenteaza realizatorii.