O nouă groapă de gunoi și un incinerator de deșeuri în Sectorul 1?!

Consilierul local Cristian Tudose avertizează asupra riscului ca în Sectorul 1 să fie amenajată o nouă groapă de gunoi și să fie construit un incinerator de deșeuri, fără consultarea Consiliului Local din Banu Manta și a cetățenilor din sector.

Acest lucru ar putea fi posibil din cauza ambiguității statutului noii Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) pentru Managementul Deșeurilor, fondată de către Primăria Capitalei și cele șase primării de sectoare, a susținut Tudose în plenul Consiliului Local al Sectorului 1. El i-a solicitat edilului Clotilde Armand să facă demersuri pentru clarificarea statutului ADI pentru Managementul Deșeurilor, pentru a se asigura că, în Sectorul 1, nu va fi amenajată o nouă groapă de gunoi, pe amplasamentul fostului poligon SRI, în suprafață de 11 hectare.

„(...) Țin să vă menționez că ați insistat la intrarea Sectorului 1 în ADI-ul dintre Capitală și sectoare. În acest moment, statutul acestui ADI - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Deșeurilor, acest statut are multiple lacune și aspecte importante și care ne ridică foarte multe semne de întrebare. Unul dintre aceste aspecte este la capitolul „Patrimoniul fizic" cu care vine fiecare membru în cadrul acestui ADI. În cadrul statutului prezentat atât în Consiliul Local, cât și la Capitală (... Consiliul General al Municipiului București n.r.) acesta este trecut cu puncte puncte. Ținând cont că există o suspiciune rezonabilă că se încearcă de către Primăria Municipiului București să se realizeze un incinerator (... de deșeuri n.r.) și o extindere a gropii de gunoi în Sectorul 1, fără consultarea Consiliului Local Sector 1 și a cetățenilor din Sectorul 1, sub girul primarului Sectorului 1, că sunteți reprezentantul nominal și membru fondator în ADI, vă solicit să faceți toate demersurile ca statutul, în forma adoptată, semnată și cu toate paragrafele de puncte puncte eliminate, să ne fie prezentat, ca să ne lămurim ce gânduri are Capitala privitor la managementul deșeurilor în Sectorul 1. Pentru că, altfel, avem foarte multe șanse ca în pofida bunei-credințe, în pofida a tot ceea ce discutăm aici, să ne trezim (...) cu o groapă de gunoi perfect funcțională pe următorii treizeci de ani. Și va fi răspunderea dumneavoastră, dacă nu ne sprijiniți în acest demers", i s-a adresat Cristian Tudose edilului din Banu Manta, în plenul Consiliului Local al Sectorului 1.

Primarul Clotilde Armand a susținut că ADI pentru Managementul Deșeurilor este mai mult un instrument pentru finanțarea proiectelor în domeniu și că, în cadrul asociației, nu se pot lua decizii fără acordul primarilor respectivi, a consiliilor locale și a celui General. Consilierul local Cristian Tudose i-a atras, însă, atenția edilului Armand că, în cadrul ADI, hotărârile se vor lua cu majoritate de voturi, ceea ce ar putea face inutilă opoziția primarului din Banu Manta.

Edilul Clotilde Armand a promis, în fața Consiliului Local, că nu va exista nici un proiect privind amenajarea unei noi gropi de gunoi în Sectorul 1, în mandatul său. Există o problemă în ceea ce privește depozitarea deșeurilor, dar aceasta trebuie rezolvată în colaborare de către București și Ilfov, prin amenajarea unei gropi de gunoi, la standarde ecologice europene, în județul Ilfov, departe de zonele locuite.

„Nu va putea fi înființat în Sectorul 1un proiect gestionat de acest ADI fără acordul meu. Și nu va fi niciun proiect de depozitare în Sectorul 1, în mandatul meu, legat de acest ADI sau legat de o instituție publică. Avem o problemă de depozitare în București. Această problemă trebuie rezolvată la nivel de București, de fapt la nivel de București - Ilfov. Dar soluția nu va fi în Sectorul 1", a promis edilul Clotilde Armand.