O romanca a murit la Paris chiar inainte sa fie ceruta in casatorie. Cum s-a petrecut tragedia

O tanara de 23 de ani din judetul Cluj si-a gasit sfarsitul la Paris, unde se afla in vacanta impreuna cu iubitul ei. Fata si-ar fi dorit o poza cu turnul Eiffel, dar a cazut in gol de la peste 10 metri inaltime, chiar in fata barbatului care intentiona sa o ceara de sotie in capitala Frantei.

Trupul ei a fost repatriat si ieri a fost condusa pe ultimul drum. Apropiatii fetei povestesc ca tanara era plecata cu iubitul ei la Paris, acolo unde el si-ar fi propus sa o ceara in casatorie. In timpul unei plimbari, tanara l-a rugat sa ii faca o poza de pe o cladire din zona Trocadero, de unde se vede Turnul Eiffel, iar atunci s-a produs tragedia. Nu se stie exact cum, dar a cazut in gol de la peste 10 metri inaltime. Barbat: "Din cate am inteles zona unde s-a facut fotografia este o zona cunoscuta, e un teatru. Acolo foarte multa lume merge sa isi faca poza ca se vede turnul si era foarte riscant."