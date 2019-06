O tanara de 24 de ani a murit in timpul unui joc sexual

Paloma Williams, 24 de ani, a murit dupa ce a fost impuscata de iubitul ei, Andrew Charles Shinault, 23 de ani. Barbatul le-a povestit anchetatorilor ca au folosit un pistol in timpul unui joc sexual.

Incidentul s-a petrecut in casa lui Andrew din Valrico, Florida, la doar doua saptamani dupa ce tinerii incepusera sa formeze un cuplu. Amandoi au fost de acord sa foloseasca pistolul lui Andrew, un Taurus de 9 mm, in timpul unui joc sexual. Tanarul a apasat accidental pe tragaci si a impuscat-o pe Paloma in piept

Tanarul a inceput sa tipe si si-a chemat parintii cu care locuia in ajutor. Paloma a fost transportata de urgenta la spital, insa medicii nu au mai putut sa-i salveze viata. Andrew a recunoscut ca amandoi consumasera droguri cu doua ore inainte de incident. Desi tanarul spune ca a fost un accident, politistii care ancheteaza cazul sustin ca siguranta armei nu ar fi sarit atat de usor. Barbatul se afla in arestul politiei si este acuzat de omor, avand o cautiune de 50.000 de dolari.