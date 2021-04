Omorata ca i-a cazut in cap un sinucigas! O femeie care mergea pe trotuar a fost strivita de un barbat care s-a aruncat de la etaj

O femeie din San Diego, in varsta de 29 de ani, a avut o moarte pe cat de cumplita pe ata de stupidă. Ea a fost ucisa intr-un accident ciudat dupa ce un barbat a aterizat peste ea, aruncandu-se de la etajul noua al unei cladiri.

Taylor Kahle este numele ghinionistei care si-a pierdut viata intr-un mod stupid. Astfel, Taylor si-a gasit sfarsitul in timp ce se plimba cu o prietena pe o strada din orasul San Diego, fiind victima unei caderi de la mare inaltime a unui corp omenesc. Este vorba despre un barbat neidentificat, intre 20 si 30 de ani, care fusese vazut atarnand de balustrada unei parcari aflate la etajul noua. El a murit la spital la o ora dupa tragicul eveniment, asta in timp ce Taylor Kahle n-a avut nici o sansa de supravietuire, decedand pe loc. Taylor Kahle a fost senior manager de evenimente la McFarlane Promotions, companie unde a inceput ca stagiara in urma cu opt ani. "A trait viata cu pofta", a precizat Laurel McFarlane, pe Facebook, despre disparitia angajatei sale.