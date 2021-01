Patru romani au furat tabla de pe zeci de biserici din Anglia provocand pagube de 2 milioane de lire

Patru romani care au furat tabla de plumb de pe acoperisurile mai multor biserici din Anglia au fost condamnati la inchisoare, primind pedepse de pana la 6 ani si jumatate.

Paul Buica, Constantin Motescu, Laurentiu Sucea si Mihai Birtu au jefuit peste 20 de biserici de pe teritoriul Marii Britanii intre 2018 si 2020. Daunele cumulate produse lacaselor de cult in urma jafurilor depasesc 2 milioane de lire sterline. Procurorul ichael Cranmer-Brown a spus in instanta ca unele dintre bisericile atacate erau "cladiri istorice protejate, vechi de sute de ani".

Stuart Grant, vicar al bisericii St. Peter's Langtoft din East Yorkshire, a spus ca este "recunoscator" ca cei vinovati au fost adusi in fata justitiei. Biserica lui a fost nevoita sa efectueze reparatii de 30.000 de lire sterline, dupa ce barbatii au rupt panourile de plumb de pe acoperis in septembrie 2019, iar ploaia a provocat daune cladirii si obiectelor din interior. "Pur si simplu vin si profaneaza un monument care se afla acolo de 800 sau 1000 de ani. Toata acea istorie nu inseamna nimic, cand vine vorba de plumb in valoare de cateva lire", a spus Grant.

Procurorul Cranmer-Brown a spus in instanta ca biserica St. Nicolas din Normanton, Lincolnshire, a ramas cu o factura de 150.000-200.000 de lire sterline si nu are asigurare pentru daune. Judecatorul Sjolin Knight a descris gruparea ca fiind "sofisticata, insistenta si organizata". "Acele pagube sunt ale parohiilor, iar congregatiile mici suporta cu greu costurile".

"Aceste fapte sunt foarte grave, nu din cauza plumbului furat, ci datorita naturii cladirilor atacate", a spus judecatorul Knight. Toti cei patru acuzati au recunoscut ca sunt vinovati de infractiuni in cadrul unei audieri preliminare. Motescu si Sucea au primit cate 6 ani si sase luni de inchisoare, Buica a primit 6 ani de inchisoare, iar Birtu a fost incarcerat pentru 3 ani si 7 luni.