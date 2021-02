Piperea: "Cei mai informati insi din Romania, lucratorii SRI, refuza in proportie de 60% 'superbul' vaxin!".

Avocatul Gheorghe Piperea prezice un val de falimente in randul Big Pharma: "Vor fi milioane de cazuri de malpraxis la nivel global... De covid te poti trata, de efectele adverse ale vaccinului anti-covid, nu."

Piperea dezvaluie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca exista o mare reticienta in ceea ce priveste vaccinarea impotriva Covid-19 chiar in randul celor mai informati oameni din Romania. Este vorba despre lucratorii Serviciului Roman de Informatii. El precizeaza ca 60% dintre angajatii SRI ar fi refuzat sa se vaccineze impotriva Covid-19. Pe de alta parte, Gheorghe Piperea anunta: "Cand vor paraliza sau muri zeci de mii de americani, nimeni nu va mai putea opri valul de razbunare judiciara".

"Se inmultesc stirile despre reactii adverse grave ale vaxinului. De exemplu, un caz de paralizie faciala ('caderea fetei', cum suna varianta in limba romana a prospectului vaxinului) cauzata de vaxin- victima este medic la un spital din Valcea. Reactiile adverse au aparut la 10 minute dupa administrarea rapelului, iar pareza a doua zi. Femeia are doar 32 de ani. Un asistent medical in varsta de 64 de ani este in coma dupa ce s-a infectat cu covid, in ciuda administrarii vaxinului.

Poate de aceea procentul cadrelor didactice de la facultatile de medicina care refuza vaxinarea anti-covid ajunge si la 90%. Ironic, si cei mai informati insi din Romania, lucratorii SRI, refuza in proportie de 60% 'superbul' vaxin. Este evident ca sunt mult mai multe cazuri dar, fie nu sunt deloc raportate, fie sunt tinute la secret. Mesaj pentru cenzorii feisbuc - culmea transparentei, baieti, este ca pana si in SUA procentul de raportare a efectelor adverse este de sub 1% din numarul real de cazuri (cifra rezulta din statisticile sistemului de raportare VAERS).

Asistam, desigur, la o mega operatiune de ascundere sub pres a mizeriei. Estimez insa o perioada foarte 'interesanta' de falimente ale Big Pharma, pentru ca vor fi milioane de cazuri de malpraxis la nivel global. Cand vor paraliza sau muri zeci de mii de americani, nimeni nu va mai putea opri valul de razbunare judiciara. Nu uitati ca avocatii americani (spre deosebire de avocatii de la noi) au dreptul sa isi faca reclama si sa isi racoleze clientii chiar din spitale sau de la ceremoniile funerare. In Germania, intr-un singur camin de batrani, au fost 13 decese consecutive administrarii vaxinului. in Spania, numarul acestor decese a depasit 30. Concluzie - de covid te poti trata, de efectele adverse ale vaccinului anti-covid, nu", concluzioneaza Pipera.