PNDL merge mai departe, urmează faza a treia

Programul Național de Dezvoltare Locală a fost implementat în anul 2013, atunci când la ministerul Dezvoltării se afla Liviu Dragnea. Din 2013 până în prezent, au fost asigurate finanțări de peste 10 miliarde de euro pentru aproape 13.000 de obiective.

Practic, acest proiect este unul dintre marile succese ale social democraților în ceea ce privește infrastructura și proiectul de suflet al liderului PSD. La conferința de luni, susținută de actualul ministru al Dezvoltării Regionale, Daniel Suciu acesta a vorbit despre realizările proiectului dar și despre începerea fazei a treia a PNDL.

„Încă de când am preluat portofoliul de la Ministerul Dezvoltării am fost şi m-am întâlnit cu primari de toate culorile politice, iar pe politicienii care spun doar din interese politicianiste că acest program trebuie să se oprească i-aş ruga să vorbească cu primarii lor, dacă mă refer la cei din PNL, să îşi întrebe primarii cu care eu am vorbit şi toţi spun la unison că acest program nu trebuie să fie oprit, din contră, este cel mai la îndemână instrument prin care pot să îşi dezvolte comunităţile. Nu doar că nu ne vom opri cu PNDL, etapele 1 şi 2, ci vom şi continua, va exista şi o etapă a treia a PNDL. Primarii ştiu că vor avea şi instrumentul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii la îndemână pentru a-şi finanţa proiectele de investiţii.", a spus Daniel Suciu.

În cele două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală derulate până în acest moment au fost alocate nu mai puțin de 10 miliarde de euro. Bani au fost investiți în sisteme de alimentare cu apă şi canalizare din 3.000 de sate, comune și orașe, sisteme care însumează 4.750 de kilometri de reţele. În plus, în satele românești sunt finanțate 4.522 de şantiere de drumuri comunale, judeţene, orăşeneşti, iar 1.811 astfel de drumuri au fost deja recepționate. Dincolo de luptele politice PNDL reprezintă unul dintre puținele proiecte de succes pentru infrastructura locală demarate după Revoluție.