Premieră mondială: Unui bărbat i s-a transplantat o inimă de porc modificată genetic!

Un bărbat din SUA a devenit prima persoană din lume care a primit un transplant de inimă de la un porc modificat genetic. David Bennett, în vârstă de 57 de ani, se simte bine la trei zile după procedura experimentală de șapte ore, care a avut loc în Baltimore, spun medicii.



Transplantul a fost considerat ultima speranță de a salva viața domnului Bennett, deși nu este încă clar care sunt șansele sale de supraviețuire pe termen lung. "Era ori să mor, ori să fac acest transplant", a explicat dl Bennett cu o zi înainte de operație. "Știu că este o lovitură în întuneric, dar este ultima mea alegere", a spus el. Medicii de la Centrul Medical al Universității din Maryland au primit o dispensă specială din partea autorității de reglementare medicală din SUA pentru a efectua procedura, pe baza faptului că domnul Bennett - care suferă de o boală cardiacă în fază terminală - ar fi murit altfel, relateaza BBC.



El fusese considerat neeligibil pentru un transplant uman, o decizie care este adesea luată de medici atunci când pacientul are o stare de sănătate foarte precară. Porcul folosit în transplant fusese modificat genetic pentru a elimina mai multe gene care ar fi dus la respingerea organului de către organismul dlui Bennett, relatează agenția de presă AFP. Pentru echipa medicală care a efectuat transplantul, acesta marchează punctul culminant al unor ani de cercetare și ar putea schimba vieți în întreaga lume.



Chirurgul Bartley Griffith a declarat că operația ar aduce lumea "cu un pas mai aproape de rezolvarea crizei lipsei de organe". În prezent, 17 persoane mor în fiecare zi în SUA în așteptarea unui transplant, iar peste 100.000 de persoane se află pe lista de așteptare. Dr. Christine Lau, președinte al Departamentului de Chirurgie de la Facultatea de Medicină a Universității din Maryland, se afla în sala de operație în timpul intervenției chirurgicale. "El este mai expus riscului, deoarece avem nevoie de mai multă imunosupresie, ușor diferită de cea pe care o facem în mod normal la un transplant de la om la om. Cât de bine se va descurca pacientul de acum înainte, știți, nu s-a mai făcut niciodată, așa că nu știm cu adevărat", a declarat ea pentru BBC.



"Oamenii mor tot timpul pe lista de așteptare, așteptând organe. Dacă am putea folosi organe de porc modificate genetic, ei nu ar trebui să aștepte niciodată, practic ar putea primi un organ pe măsură ce au nevoie de el. "În plus, nu ar mai trebui să zburăm peste tot în țară pe timp de noapte pentru a recupera organe pentru a le pune la primitori", a adăugat ea. Posibilitatea de a folosi organe de animale pentru așa-numitele xenotransplanturi pentru a satisface cererea a fost luată în considerare de mult timp, iar utilizarea valvelor cardiace de porc este deja obișnuită.

În octombrie 2021, chirurgi din New York au anunțat că au reușit să transplanteze cu succes un rinichi de porc la o persoană. La momentul respectiv, operațiunea a fost cel mai avansat experiment în domeniu de până atunci. Cu toate acestea, cu acea ocazie, primitorul era în moarte cerebrală, fără nicio speranță de recuperare.



Acest moment de răscruce oferă speranța unei soluții la deficitul cronic de organe umane donate. Dar mai este încă un drum lung de parcurs pentru a determina dacă donarea de organe de la animale este calea de urmat. Inimile de porc sunt similare din punct de vedere anatomic cu cele umane, dar, în mod normal, nu sunt identice. Nu este ideal, în comparație cu înlocuirea unei inimi de la un donator uman. Dar este posibil să le introducem și să le facem să funcționeze.



Problema cea mai mare este respingerea organelor. Acești porci sunt crescuți pentru a nu avea gene care pot provoca respingerea. Ei sunt clonați cu anumite gene "eliminate" și crescuți până când ajung la o vârstă la care organele lor sunt suficient de mari pentru a fi recoltate pentru transplant. Este prea devreme pentru a ști cum se va descurca domnul Bennett cu inima sa de porc. Medicii săi au fost clari în legătură cu faptul că operația a fost un pariu. Riscurile sunt uriașe, dar la fel și câștigurile potențiale.



Cu toate acestea, domnul Bennett speră că transplantul îi va permite să-și continue viața. El a fost țintuit la pat timp de șase săptămâni înainte de operație și conectat la un aparat care l-a ținut în viață după ce a fost diagnosticat cu o boală cardiacă în fază terminală. "Abia aștept să mă ridic din pat după ce mă voi recupera", a declarat el săptămâna trecută. Luni, dl Bennett a fost raportat că respira singur, în timp ce era atent monitorizat. Dar ce anume se va întâmpla în continuare nu este clar.



Domnul Griffith a declarat că se procedează cu prudență și că îl monitorizează cu atenție pe domnul Bennett, în timp ce fiul său David Bennett Jr. a declarat pentru Associated Press că familia se află "în necunoscut în acest moment". Dar el a adăugat: "Își dă seama de amploarea a ceea ce s-a făcut și își dă seama cu adevărat de importanța acestui lucru". "Nu am făcut niciodată acest lucru la un om și îmi place să cred că noi, i-am oferit o opțiune mai bună decât ceea ce ar fi fost continuarea terapiei", a spus dl Griffith. "Dar dacă [va trăi pentru] o zi, o săptămână, o lună, un an, nu știu.