Prestigioasa Livres Hebdo prezintă "Jurnal de pandemie" a lui Octavian Hoandră laudând talentul autorului, franchețea și umorul!

Prestigioasa publicatie franceza Livres Hebdo, cea care relateaza apariția celor mai importante carti pe plan mondial, prezinta in paginile sale la loc de cinste "Jurnal de pandemie" scrisa de Octavian Hoandra in perioada carantinei impusă de pandemia Covid.

Revista de carte apreciaza in mod deosebit talentul literar al autorului, il gratuleaza pentru franchetea de care a dat dovada relatand diferite istorioare, dar si trairi emotionale din vremea pandemiei, dublate de un umor aparte in anumite cazuri, dar si de o latura care da greutatea unui document ce are potential istoric, care clasifică o perioada marcanta pentru intreaga omenire.

Mai multe amanunte despre carte AICI si AICI.