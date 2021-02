Profesor din București în chiloți la cursul online: "Să nu mai vii așa îmbrăcată că nu mă pot abține!"

Școala Centrală din Capitală se află în mijlocul unui scandal, după ce un profesor s-a afișat în fața elevilor, la cursul online, doar în lenjerie intimă. Părinții spun că profesorul este „recidivist" în privința comportamentului jignitor față de elevi.

Pe numele lui părinții au depus plângere la Ministerul Educației, Inspectorat și la școală, iar ministrul Sorin Cîmpeanu a trimis corpul de control la Școala Centrală. Dascălul a intrat în concediul fără plată. In imaginile surprinse din timpul cursului online, dascălul mută camera de filmat și se vede că poartă doar lenjeria intimă. Potrivit părinților, profesorul obișnuiește să-i jignească pe elevi și are numeroase plângeri depuse la Inspectorat.

"A fost un șoc când am vazut filmulețul. Am crezut ca nu e real, e imposibil ca un cadru didactic să facă așa ceva. Jignește elevii, are momente când vorbește urât de cum arată unii copii. De exemplu, unei fete care a și plecat din cauza lui, pentru că purta o bluză cu umerii în jos i-a zis: Să nu mai vii așa îmbrăcată că nu mă pot abține. Ideal ar fi ca proful să nu mai fie în învățământ pentru că este nociv", spune mama unui elev de clasa a XI-a.