Proiect PNL: Guvernul e autorizat sa repatrieze moastele Sfintilor Marturisitori Ardeleni decedati intr-o inchisoare din Austria

Mai multi deputati PNL au depus la Parlament o propunere legislativa privind repatrierea moastelor Sfintilor Marturisitori Ardeleni.

Proiectul reglementeaza cadrul legal privind repatrierea moastelor Sfantului Cuvios Marturisitor Visarion Sarai, a Sfantului Mucenic Oprea Miclaus din Salistea Sibiului si a Sfintilor Preoti Martiri Ioan din Gales si Moise Macinic din Sibiel, care au murit in inchisoarea Kufstein din Landul federal austriac Tirol. Potrivit proiectului, Guvernul va fi autorizat pentru a derula procedurile de identificare si repatriere a ramasitelor umane aflate pe teritoriul austriac. In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, ministrii Afacerilor Externe, Justitiei, ministrul Finantelor Publice si Culturii vor emite un ordin privind stabilirea procedurilor de identificare si repatriere. Sfintele moaste ar urma sa fie asezate, cu sprijinul Patriarhiei Romane, la Biserica Sfanta Treime din Sibiel.

"La mijlocul secolului al XVIII-lea, din randul preotilor si al credinciosilor ortodocsi romani din Transilvania s-au ridicat numerosi aparatori ai dreptei credinte in fata incercarilor autoritatilor habsburgice de a-i instraina de Legea Stramoseasca, credinta ortodoxa. Printre ei s-au numarat si preotii Moise Macinic din Sibiel, Ioan din Gales si mireanul/credinciosul Nicolae Oprea Miclaus din Salistea Sibiului, satul Tilisca. Pentru marturia lor ortodoxa si moartea lor martirica, Biserica Ortodoxa Romana l-a canonizat oficial pe 21 octombrie 1955, in catedrala din Alba lulia pe Sfantul Mucenic Oprea Miclaus, iar pe Sfintii Preoti Martiri Ioan din Gales si Moise Macinic din Sibiel, judetul Sibiu, in anul 1992, fiind cinstiti ca sfinti de catre obstea credinciosilor de pretutindeni si mai cu seama de cei din Transilvania, din mijlocul carora s-au ridicat", se arata in expunerea de motive a proiectului, semnata de deputatul liberal Daniel Gheorghe.

Sfantul Cuvios Marturisitor Visarion Sarai a fost canonizat de Biserica Ortodoxa Romana in 28 februarie 1950. Potrivit parlamentarului liberal, propunerea legislativa reprezinta "o necesitate", deoarece cei patru "si-au jertfit viata in iubire pentru adevar si credinta ortodoxa". "De aceea, tot romanul care isi va pleca fruntea si genunchii in smerenia cugetului la racla cu sfintele moaste se integreaza prin rugaciune si inchinare in comuniunea tuturor celor ce au pastrat si aparat dreapta credinta. Astfel ne intarim in unitatea de credinta si lucrare, de marturisire si traire in si cu Hristos, care a facut ca aceasta tara sa fie binecuvantata cu atatia sfinti", a mentionat deputatul PNL. Propunerea legislativa a mai fost inregistrata spre dezbatere parlamentara in 13 octombrie 2020, dar a fost clasata conform hotararii Biroului permanent al Senatului din data de 30 decembrie 2020. Proiectul, semnat de 11 deputati PNL, va intra mai intai in dezbaterea Senatului si apoi a Camerei Deputatilor care este for decizional.