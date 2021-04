Rezultant socant al unui studiu: Poluarea duce la micsorarea penisului si infertilitate!

In caz ca mai aveati nevoie sa constientizati cat de importanta este protectia mediului, aflati ca poluarea duce la micsorarea penisurilor, dar si la probleme grave de fertilitate.

Euronews a stat de vorba cu doctorul Shanna Swan, autoarea cartii Count Down. In aceasta carte se vorbeste despre cum factorii poluanti influenteaza si altereaza sistemul reproductiv al oamenilor. Cartea prezinta modul in care poluarea conduce la rate mai mari de disfunctie erectila, scaderea fertilitatii si un numar tot mai mare de copii nascuti cu penisuri mici.

"In unele parti ale lumii, fetele de 20 de ani sunt acum mai putin fertile decat erau bunicile lor la 35 de ani. Iar barbatii au jumatate dintre spermatozoizii pe care bunicii lor ii aveau acum 50 de ani", sustine dr. Swan, numind situatia drept "criza existentiala globala" in carte. "Produsele chimice din mediul nostru si practicile de viata nesanatoase din lumea noastra moderna ne perturba echilibrul hormonal, provocand probleme reproductive dintre cele mai diverse", a spus doctorul la Euronews.