Romania e in topul tarilor UE cu cel mai mare declin al populatiei. Prognoze pentru 2050 ingrijoratoare

O prognoza Eurostat a evolutiei demografice la nivelul tarilor din UE, publicat joi, 20 mai, arata ca populatia urbana va creste in 15 state membre UE, in perioada 2019-2050, si va scadea in noua state membre, inclusiv in Romania

In fruntea statelor membre care sunt preconizate sa inregistreze cresteri ale populatiei urbane pana in 2050 se afla Malta, cu un avans de 35,4%, urmata de Irlanda (29,2%) si Suedia (25,1%). Pe de alta parte, in cazul statelor unde populatia urbana este prognozat sa scada pe primul loc este Letonia (minus 17,7%), urmata de Grecia (minus 16,7%), Polonia (minus 10,3%) si Romania (minus 8,6%).

Tot in perioada 2019-2050 se estimeaza ca populatia rurala va creste in doar patru state membre UE: Irlanda (24,5%), Suedia (10,9%), Danemarca (1,2%) si Belgia (1%). In schimb, Romania este printre cele 20 de state membre care ar urma sa inregistreze un declin al populatiei rurale. Amploarea acestei scaderi va fi cea mai grava in Lituania (minus 43,5%), Letonia (minus 37,6%), Bulgaria (minus 26,8%) si Romania (minus 25%).

In cazul Romaniei, datele publicate anterior de Institutului National de Statistica arata ca populatia dupa domiciliu era de 22,089 milioane de persoane, la 1 ianuarie 2021, in scadere cu 0,5% fata de luna similara a anului trecut. La 1 ianuarie 2021, populatia dupa domiciliu din mediul urban a fost de 12,442 milioane de persoane, in scadere usoara fata 1 ianuarie 2020 (0,6%).